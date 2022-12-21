СМИ рассказали, каким маршрутом Зеленский добирался на встречу с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский добирался в США поездом и самолетом в условиях повышенной безопасности.

Источник: Bloomberg

Детали: В среду 21 декабря утром Зеленский прибыл на поезде в польский город Перемышль в сопровождении посла США в Киеве Бриджит Бринк.

После этого Зеленский вылетел из соседнего аэропорта Жешув-Ясенка, ключевого польского узла для транспортировки помощи Украине.

В полдень по местному времени он приземлился на правительственном самолете США на объединенной базе Эндрюс за пределами Вашингтона, а затем направился в Блэр-хаус, традиционное место для визитов высокопоставленных лиц.

После этого он совершил очень короткую поездку кортежем в Белый дом для встречи с Байденом.

Федеральное управление гражданской авиации США сообщило на своем сайте об отсутствии необычных проблем с воздушным движением вдоль восточного побережья.

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Дословно: "Хотя США имеют большой опыт транспортировки должностных лиц Пентагона и Государственного департамента в зоны боевых действий, такие как Афганистан, эти поездки обычно держатся в тайне из соображений безопасности, пока должностное лицо не приземлится - или даже не завершит визит.

В отличие от этого, визит Зеленского в США, его первая поездка за границу после российского вторжения в феврале, широко освещался - и был подтвержден Белым домом и украинским президентом - во время его пребывания в пути".

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