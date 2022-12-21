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Росіяни обстріляли Марганець, пошкодили 7 будинків

Олена РощінаСереда, 21 грудня 2022, 23:12
Нікопольський район після обстрілів, фото з Telegram Євгена Євтушенка

Вдень 21 грудня російські військові обстріляли з артилерії Марганець у Дніпропетровській області, а надвечір – ще одну з територій Нікопольского району.

Джерело: голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко

Пряма мова: "Вдень армія РФ, використовуючи ствольну артилерію, здійснила обстріл міста Марганець. Пошкоджено сім житлових будинків, дві господарські споруди, газогін. Люди не постраждали.

Надвечір здійснено повторний обстріл однієї з територій району, інформація уточнюється".

Деталі: Євтушенко попросив жителів прибережних територій вночі перебувати в сховищі або скористатися правилом двох стін.

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Теми: Дніпропетровська областьвійнаобстріл
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