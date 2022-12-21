Росіяни обстріляли Марганець, пошкодили 7 будинків
Середа, 21 грудня 2022, 22:12
Вдень 21 грудня російські військові обстріляли з артилерії Марганець у Дніпропетровській області, а надвечір – ще одну з територій Нікопольского району.
Джерело: голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко
Пряма мова: "Вдень армія РФ, використовуючи ствольну артилерію, здійснила обстріл міста Марганець. Пошкоджено сім житлових будинків, дві господарські споруди, газогін. Люди не постраждали.
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Надвечір здійснено повторний обстріл однієї з територій району, інформація уточнюється".
Деталі: Євтушенко попросив жителів прибережних територій вночі перебувати в сховищі або скористатися правилом двох стін.
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