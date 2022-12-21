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Россияне обстреляли Марганец, повредили 7 домов

Елена РощинаСреда, 21 декабря 2022, 23:12
Никопольский район после обстрелов, фото из Telegram Евгения Евтушенко

Днем 21 декабря российские военные обстреляли из артиллерии Марганец в Днепропетровской области, а к вечеру – еще одну из территорий Никопольского района.

Источник: глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко

Прямая речь: "Днем армия РФ, используя ствольную артиллерию, произвела обстрел города Марганец. Повреждены семь жилых домов, две хозяйственные постройки, газопровод. Люди не пострадали.

К вечеру осуществлен повторный обстрел одной из территорий района, информация уточняется".

Детали: Евтушенко попросил жителей прибрежных территорий ночью находиться в убежище или воспользоваться правилом двух стен.

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Темы: Днепропетровская областьвойнаобстрел
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