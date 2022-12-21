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У РФ пропонують сформувати армійський корпус біля Швеції та Фінляндії, які вступають у НАТО

"Європейська правда"Середа, 21 грудня 2022, 23:19

Міністр оборони Росії Сергєй Шойгу в середу висунув ідею формування армійського корпусу в Карелії у відповідь на наміри Швеції та Фінляндії вступити до Північноатлантичного Альянсу.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ТАСС, Шойгу сказав на підсумковій колегії Міноборони РФ за участі президента Владіміра Путіна.

За його словами, вступ Фінляндії та Швеції до НАТО вимагатиме створення "відповідного угруповання військ" у північно-західних регіонах Росії.

"Сформувати три мотострілецькі дивізії, зокрема у складі загальновійськових обʼєднань у Херсонській і Запорізькій областях (Росія вважає їх своєю територією), а також армійський корпус у Карелії", – сказав Шойгу у своєму виступі.

Глава Міноборони РФ не уточнив чисельність нового можливого підрозділу, але зазвичай у ньому присутні кілька дивізій, що можуть налічувати кількадесят тисяч військовослужбовців.

Своєю чергою Путін у виступі пообіцяв російському оборонному відомству всю необхідну фінансову підтримку.

Нагадаємо, Фінляндія і Швеція подали заявку на членство в альянсі, відмовившись від зовнішньополітичного нейтралітету у відповідь на вторгнення Росії в Україну 24 лютого. У Москві після цього говорили, що для них такий крок "нічого не змінює".

ВІДЕО ДНЯ

Союзники по НАТО підписали протокол про вступ держав до Альянсу у липні. Він має бути ратифікований парламентами всіх членів, перш ніж Фінляндія та Швеція зможуть офіційно стати членами НАТО. Станом на зараз протокол не ратифікували лише Угорщина й Туреччина, яка висуває претензії до Гельсінкі й Стокгольма в контексті боротьби з тероризмом.

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Теми: РосіяШвеціяФінляндіяНАТО
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