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В РФ предлагают сформировать армейский корпус возле Швеции и Финляндии, которые вступают в НАТО

"Европейская правда"Среда, 21 декабря 2022, 22:19

Министр обороны России Сергей Шойгу в среду выдвинул идею формирования армейского корпуса в Карелии в ответ на намерения Швеции и Финляндии вступить в Североатлантический Альянс.

Об этом, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ТАСС, Шойгу сказал на итоговой коллегии Минобороны РФ с участием президента Владимира Путина.

По его словам, вступление Финляндии и Швеции в НАТО потребует создания "соответствующей группировки войск" в северо-западных регионах России.

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"Сформировать три мотострелковые дивизии, в том числе в составе общевойсковых объединений в Херсонской и Запорожской областях (Россия считает их своей территорией), а также армейский корпус в Карелии", - сказал Шойгу в своем выступлении.

Глава Минобороны РФ не уточнил численность нового возможного подразделения, но обычно в нем присутствуют несколько дивизий, которые могут насчитывать несколько десятков тысяч военнослужащих.

В свою очередь Путин в выступлении пообещал российскому оборонному ведомству всю необходимую финансовую поддержку.

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Напомним, Финляндия и Швеция подали заявку на членство в альянсе, отказавшись от внешнеполитического нейтралитета в ответ на вторжение России в Украину 24 февраля. В Москве после этого говорили, что для них такой шаг "ничего не меняет".

Союзники по НАТО подписали протокол о вступлении государств в Альянс в июле. Он должен быть ратифицирован парламентами всех членов, прежде чем Финляндия и Швеция смогут официально стать членами НАТО. По состоянию на сейчас протокол не ратифицировали только Венгрия и Турция, которая выдвигает претензии к Хельсинки и Стокгольму в контексте борьбы с терроризмом.

Темы: РосcияШвецияФинляндияНАТО
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