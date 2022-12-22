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Майже 2000 танків та іншої техніки: Байден розповів про вклад союзників у перемогу України

"Європейська правда"Четвер, 22 грудня 2022, 00:05
Байден, фото: ОП

Сполучені Штати від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну разом із союзниками надали сотні одиниць військової техніки, аби Київ зміг захистити себе.

Про це на пресконференції в Білому домі за підсумками переговорів із Володимиром Зеленським сказав президент США Джо Байден, передає кореспондент "Європейської правди".

"Ми надавали сталий потік зброї включно із системами протиповітряної оборони, артилерійським озброєнням і не лише. І ми робили це не самі. Від самого початку США закликали союзників з усього світу допомогти Україні й накласти безпрецедентні – наголошу на цьому слові – санкції та експортний контроль, ускладнивши для Кремля ведення цієї жорстокої війни", – сказав він.

"Понад 50 держав зобов’язались передати майже 2000 одиниць танків та іншої військової техніки, понад 800 артилерійських систем, понад два мільйони артилерійських снарядів і понад 50 сучасних реактивних систем залпового вогню… Разом ми надали мільярди доларів фінансової підтримки, щоб уряд України міг і далі надавати послуги", – додав Байден.

Крім того, за словами американського президента, Сполучені Штати прийняли понад 221 тисячу українців, які шукають притулку з початку повномасштабного вторгнення РФ, а Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) оголосило про виділення 374 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу українцям.

Як повідомлялось, Зеленський прибув до Білого дому, де його зустрів президент США Джо Байден.

На тлі візиту державний секретар США Ентоні Блінкен у середу офіційно оголосив про новий пакет військової допомоги для України на суму 1,85 мільярда доларів, який уперше передбачає передачу системи протиповітряної оборони Patriot.

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Таким чином, загальна військова допомога США для України досягла 21,9 мільярда доларів з початку роботи адміністрації Байдена.

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Теми: БайденСШАзброя
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