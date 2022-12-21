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Почти 2000 танков и другой техники: Байден рассказал о вкладе союзников в победу Украины

"Европейская правда"Среда, 21 декабря 2022, 23:05
Почти 2000 танков и другой техники: Байден рассказал о вкладе союзников в победу Украины
Байден, фото: ОП

Соединенные Штаты с начала полномасштабного вторжения России в Украину вместе с союзниками предоставили сотни единиц военной техники, чтобы Киев смог защитить себя.

Об этом на пресс-конференции в Белом доме по итогам переговоров с Владимиром Зеленским сказал президент США Джо Байден, передает корреспондент "Европейской правды".

"Мы предоставляли устойчивый поток оружия, включая системы противовоздушной обороны, артиллерийское вооружение и не только. И мы делали это не сами. С самого начала США призвали союзников со всего мира помочь Украине и наложить беспрецедентные - подчеркну это слово - санкции и экспортный контроль, усложнив для Кремля ведение этой жестокой войны", - сказал он.

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"Более 50 государств обязались передать почти 2000 единиц танков и другой военной техники, более 800 артиллерийских систем, более двух миллионов артиллерийских снарядов и более 50 современных реактивных систем залпового огня... Вместе мы предоставили миллиарды долларов финансовой поддержки, чтобы правительство Украины могло и дальше предоставлять услуги", - добавил Байден.

Кроме того, по словам американского президента, Соединенные Штаты приняли более 221 тысячи украинцев, которые ищут убежища с начала полномасштабного вторжения РФ, а Агентство США по международному развитию (USAID) объявило о выделении 374 миллионов долларов на гуманитарную помощь украинцам.

Как сообщалось, Зеленский прибыл в Белый дом, где его встретил президент США Джо Байден.

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На фоне визита государственный секретарь США Энтони Блинкен в среду официально объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 1,85 миллиарда долларов, который впервые предусматривает передачу системы противовоздушной обороны Patriot.

Таким образом, общая военная помощь США для Украины достигла 21,9 миллиарда долларов с начала работы администрации Байдена.

Смотрите свежее видео "ЕвроПравды": Первый военный визит Зеленского: неизвестные подробности и договоренности. Почему президент поехал в США?

Темы: БайденСШАоружие
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