Почти 2000 танков и другой техники: Байден рассказал о вкладе союзников в победу Украины

Соединенные Штаты с начала полномасштабного вторжения России в Украину вместе с союзниками предоставили сотни единиц военной техники, чтобы Киев смог защитить себя.

Об этом на пресс-конференции в Белом доме по итогам переговоров с Владимиром Зеленским сказал президент США Джо Байден, передает корреспондент "Европейской правды".

"Мы предоставляли устойчивый поток оружия, включая системы противовоздушной обороны, артиллерийское вооружение и не только. И мы делали это не сами. С самого начала США призвали союзников со всего мира помочь Украине и наложить беспрецедентные - подчеркну это слово - санкции и экспортный контроль, усложнив для Кремля ведение этой жестокой войны", - сказал он.

"Более 50 государств обязались передать почти 2000 единиц танков и другой военной техники, более 800 артиллерийских систем, более двух миллионов артиллерийских снарядов и более 50 современных реактивных систем залпового огня... Вместе мы предоставили миллиарды долларов финансовой поддержки, чтобы правительство Украины могло и дальше предоставлять услуги", - добавил Байден.

Кроме того, по словам американского президента, Соединенные Штаты приняли более 221 тысячи украинцев, которые ищут убежища с начала полномасштабного вторжения РФ, а Агентство США по международному развитию (USAID) объявило о выделении 374 миллионов долларов на гуманитарную помощь украинцам.

Как сообщалось, Зеленский прибыл в Белый дом, где его встретил президент США Джо Байден.

На фоне визита государственный секретарь США Энтони Блинкен в среду официально объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 1,85 миллиарда долларов, который впервые предусматривает передачу системы противовоздушной обороны Patriot.

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Таким образом, общая военная помощь США для Украины достигла 21,9 миллиарда долларов с начала работы администрации Байдена.

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