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Байден пожартував у відповідь на питання, чи дадуть США Україні ATACMS

"Європейська правда"Четвер, 22 грудня 2022, 01:34
фото з twitter ЄП

Президент США Джо Байден на пресконференції з Володимиром Зеленським жартома відповів на питання, чи не варто Вашингтону дати Києву всю зброю, про яку він просить для завершення війни з Росією.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

На питання журналістки, чи не варто США задовольнити всі військові запити України, аби та змогла перемогти Росію, Байден сказав: "Цей хлопець скаже – так", вказуючи на Володимира Зеленського.

Раніше Байден так само пожартував під час відповіді президента України на питання про додаткову військову допомогу. Коли Зеленський говорив, що в разі чергової ескалації приїде до Білого дому й проситиме про ще більше ЗРК Patriot, Байден відповів: "Працюємо над цим".

Як повідомлялось, Зеленський прибув до Білого дому, де його зустрів президент США Джо Байден.

На тлі візиту державний секретар США Ентоні Блінкен у середу офіційно оголосив про новий пакет військової допомоги для України на суму 1,85 мільярда доларів, який уперше передбачає передачу системи протиповітряної оборони Patriot.

Таким чином, загальна військова допомога США для України досягла 21,9 мільярда доларів з початку роботи адміністрації Байдена.

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Теми: БайденЗеленськийзброя
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