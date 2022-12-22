Байден пожартував у відповідь на питання, чи дадуть США Україні ATACMS

Президент США Джо Байден на пресконференції з Володимиром Зеленським жартома відповів на питання, чи не варто Вашингтону дати Києву всю зброю, про яку він просить для завершення війни з Росією.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

На питання журналістки, чи не варто США задовольнити всі військові запити України, аби та змогла перемогти Росію, Байден сказав: "Цей хлопець скаже – так", вказуючи на Володимира Зеленського.

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Раніше Байден так само пожартував під час відповіді президента України на питання про додаткову військову допомогу. Коли Зеленський говорив, що в разі чергової ескалації приїде до Білого дому й проситиме про ще більше ЗРК Patriot, Байден відповів: "Працюємо над цим".

Як повідомлялось, Зеленський прибув до Білого дому, де його зустрів президент США Джо Байден.

На тлі візиту державний секретар США Ентоні Блінкен у середу офіційно оголосив про новий пакет військової допомоги для України на суму 1,85 мільярда доларів, який уперше передбачає передачу системи протиповітряної оборони Patriot.

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Таким чином, загальна військова допомога США для України досягла 21,9 мільярда доларів з початку роботи адміністрації Байдена.

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