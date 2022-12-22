Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Байден пошутил в ответ на вопрос, дадут ли США Украине ATACMS

"Европейская правда"Четверг, 22 декабря 2022, 00:34
Байден пошутил в ответ на вопрос, дадут ли США Украине ATACMS
фото з twitter ЕП

Президент США Джо Байден на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в шутку ответил на вопрос, не стоит ли Вашингтону дать Киеву все оружие, о котором он просит для завершения войны с Россией.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

На вопрос журналистки, не стоит ли США удовлетворить все военные запросы Украины, чтобы та смогла победить Россию, Байден сказал: "Этот парень скажет - да", указывая на Владимира Зеленского.

Реклама:

Ранее Байден так же пошутил во время ответа президента Украины на вопрос о дополнительной военной помощи. Когда Зеленский говорил, что в случае очередной эскалации приедет в Белый дом и будет просить о еще больше ЗРК Patriot, Байден ответил: "Работаем над этим".

Как сообщалось, Зеленский прибыл в Белый дом, где его встретил президент США Джо Байден.

На фоне визита государственный секретарь США Энтони Блинкен в среду официально объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 1,85 миллиарда долларов, который впервые предусматривает передачу системы противовоздушной обороны Patriot.

ВИДЕО ДНЯ

Таким образом, общая военная помощь США для Украины достигла 21,9 миллиарда долларов с начала работы администрации Байдена.

Смотрите свежее видео "ЕвроПравды": Первый военный визит Зеленского: неизвестные подробности и договоренности. Почему президент поехал в США?

Темы: БайденЗеленскийоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Байден
Байден планирует визит во Вьетнам – Белый дом
Зеленский и Байден говорили о передаче F-16 Украине и наказании России
Лидерство США в поддержке Украины направило дугу истории в сторону добра – Зеленский
Последние новости
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
обновляетсяВ Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
Все новости...
Реклама: