Байден пошутил в ответ на вопрос, дадут ли США Украине ATACMS

Президент США Джо Байден на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в шутку ответил на вопрос, не стоит ли Вашингтону дать Киеву все оружие, о котором он просит для завершения войны с Россией.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

На вопрос журналистки, не стоит ли США удовлетворить все военные запросы Украины, чтобы та смогла победить Россию, Байден сказал: "Этот парень скажет - да", указывая на Владимира Зеленского.

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Ранее Байден так же пошутил во время ответа президента Украины на вопрос о дополнительной военной помощи. Когда Зеленский говорил, что в случае очередной эскалации приедет в Белый дом и будет просить о еще больше ЗРК Patriot, Байден ответил: "Работаем над этим".

Как сообщалось, Зеленский прибыл в Белый дом, где его встретил президент США Джо Байден.

На фоне визита государственный секретарь США Энтони Блинкен в среду официально объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 1,85 миллиарда долларов, который впервые предусматривает передачу системы противовоздушной обороны Patriot.

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Таким образом, общая военная помощь США для Украины достигла 21,9 миллиарда долларов с начала работы администрации Байдена.

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