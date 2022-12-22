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Байден пошутил в ответ на вопрос, дадут ли США Украине ATACMS

"Европейская правда"Четверг, 22 декабря 2022, 01:34
фото з twitter ЕП

Президент США Джо Байден на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в шутку ответил на вопрос, не стоит ли Вашингтону дать Киеву все оружие, о котором он просит для завершения войны с Россией.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

На вопрос журналистки, не стоит ли США удовлетворить все военные запросы Украины, чтобы та смогла победить Россию, Байден сказал: "Этот парень скажет - да", указывая на Владимира Зеленского.

Ранее Байден так же пошутил во время ответа президента Украины на вопрос о дополнительной военной помощи. Когда Зеленский говорил, что в случае очередной эскалации приедет в Белый дом и будет просить о еще больше ЗРК Patriot, Байден ответил: "Работаем над этим".

Как сообщалось, Зеленский прибыл в Белый дом, где его встретил президент США Джо Байден.

На фоне визита государственный секретарь США Энтони Блинкен в среду официально объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 1,85 миллиарда долларов, который впервые предусматривает передачу системы противовоздушной обороны Patriot.

Таким образом, общая военная помощь США для Украины достигла 21,9 миллиарда долларов с начала работы администрации Байдена.

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Темы: БайденЗеленскийоружие
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