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Байден: Росія не переможе у війні, але все одно доведеться говорити з Путіним

"Європейська правда"Четвер, 22 грудня 2022, 00:55
Байден: Росія не переможе у війні, але все одно доведеться говорити з Путіним
Байден, фото: ОП

Президент Джо Байден переконаний, що війна України та Росії не обійдеться без переговорів з Путіним.

Про це він заявив на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні, повідомляє "Європейська правда".

Байден підкреслив, що незалежно від того, чи вважаєш певного іноземного лідера ворогом, діалог все одно лишається основою міжнародної політики.

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"Вся політика – персональна, вона про те, щоби дивитися в очі, - заявив президент США. - Немає заміни тому, щоби сідати один проти одного і дивитися в очі. Чи це друг, чи це ворог".

Та попри готовність до діалогу з Путіним, Джо Байден висловив упевненість у тому, що той програє у війні. Ознакою цього президент США вважає, зокрема перехід Росії до ударів по цивільних об’єктах.

"Цей хлопець (Путін – ЄП), він програє. Він вже програвав у минулому", - заявив Байден.

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"Ми з Зеленським разом зробимо все, щоби цей хлопець не переміг", - додав він.

Як повідомлялося, після зустрічі з Зеленським Байден також розповів про надані Україні "майже дві тисячі танків та іншої техніки".

На тлі візиту державний секретар США Ентоні Блінкен у середу офіційно оголосив про новий пакет військової допомоги для України на суму 1,85 мільярда доларів, який уперше передбачає передачу системи протиповітряної оборони Patriot.

Таким чином, загальна військова допомога США для України досягла 21,9 мільярда доларів з початку роботи адміністрації Байдена.

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Теми: БайденПутінвійна
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