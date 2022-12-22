Байден: Россия не победит в войне, но с Путиным говорить все равно придется

Президент Джо Байден убежден, что война Украины и России не обойдется без переговоров с Путиным.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне, пишет "Европейская правда".

Байден подчеркнул, что независимо от того, считается ли зарубежный лидер врагом, диалог с ним остается основой международной политики.

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"Вся политика - персональная, она о том, чтобы смотреть в глаза, - заявил президент США. - Нет замены тому, чтобы садиться друг против друга и смотреть в глаза, друг это или враг".

Но несмотря на готовность к диалогу с Путиным, Джо Байден выразил уверенность в том, что РФ проигрывает в войне с Украиной. Признаком этого президент США считает, в частности переход России к ударам по гражданским объектам.

"Этот парень (Путин - ЕП), он проигрывает. Он уже проигрывал в прошлом", - заявил Байден.

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"Мы с Зеленским вместе сделаем все, чтобы этот парень не победил", - добавил он.

Как сообщалось, после встречи с Зеленским Байден также рассказал о предоставленных Украине "почти двух тысячах танков и другой техники".

На фоне визита государственный секретарь США Энтони Блинкен в среду официально объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 1,85 миллиарда долларов, который впервые предусматривает передачу системы противовоздушной обороны Patriot.

Таким образом, общая военная помощь США для Украины достигла 21,9 миллиарда долларов с начала работы администрации Байдена.

Смотрите детали в видео "ЕвроПравды": Первый военный визит Зеленского: неизвестные подробности и договоренности.