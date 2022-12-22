Мирний саміт – ЗМІ назвали теми виступу Зеленського у Конгресі США

Президент України Володимир Зеленський готується до промови в Конгресі, під час якої планує обговорити формулу миру і запропонує провести новий мирний саміт.

Джерело: CNN із посиланням на джерела

Деталі: За словами цих джерел, Зеленський обговорить формулу миру, про яку він розповів президенту США Джо Байдену, і висловить готовність провести новий мирний саміт цієї зими.

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Але для того, щоб продовжувати захищати Україну, проситиме про допомогу санкціями, зброєю, фінансами і правосуддям.

За даними видання, Зеленський також розповість про свій візит на передову - в Бахмут на Донбасі, який перебуває в окупації з травня.

Крім того, зазначає CNN, Зеленський зустрівся з лідерами Конгресу США напередодні свого виступу.

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