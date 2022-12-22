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Мирный саммит - СМИ назвали темы выступления Зеленского в Конгрессе США

Ольга ГлущенкоЧетверг, 22 декабря 2022, 01:15
Мирный саммит - СМИ назвали темы выступления Зеленского в Конгрессе США

Президент Украины Владимир Зеленский готовится к речи в Конгрессе, во время которой планирует обсудить формулу мира и предложит провести новый мирный саммит.

Источник: CNN со ссылкой на источники

Детали: По словам этих источников, Зеленский обсудит формулу мира, о которой он рассказал президенту США Джо Байдену, и выразит готовность провести новый мирный саммит этой зимой.

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Но для того, чтобы продолжать защищать Украину, будет просить о помощи санкциями, оружием, финансами и правосудием.

По данным издания, Зеленский также расскажет о своем визите на передовую - в Бахмут на Донбассе, который находится в оккупации с мая.

Кроме того, отмечает CNN, Зеленский встретился с лидерами Конгресса США накануне своего выступления.

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В частности, со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси, лидером большинства в Сенате Чаком Шумером, лидером меньшинства в Сенате Митчем Макконнеллом и лидером Республиканской партии Кевином Маккарти в церемониальном офисе Пелоси за пределами Палаты представителей.

Темы: ЗеленскийСША
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