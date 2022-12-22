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Зеленський передав Конгресу США бойовий прапор з Бахмута

Ольга Глущенко Четвер, 22 грудня 2022, 03:12
скриншот відео

Президент України Володимир Зеленський передав представникам Конгресу Сполучених Штатів бойовий прапор, привезений з Бахмута.

Джерело: Зеленський під час виступу в Конгресі США

Пряма мова: "Наші герої дали мені прапор тих, хто захищає Україну, Європу, світ ціною свого життя.

Вони просили передати цей прапор вам, американському Конгресу, членам Палати… чиї рішення можуть врятувати мільйони людей.

Нехай ці рішення будуть прийняті. Нехай цей прапор буде з вами, пані та панове.

Цей прапор є символом нашої перемоги в цій війні. Ми стоїмо. Ми переможемо, то му що ми об’єднані – Україна, Америка, увесь вільний світ".

 

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Теми: ЗеленськийСШАвійна
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