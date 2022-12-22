Зеленський передав Конгресу США бойовий прапор з Бахмута

Президент України Володимир Зеленський передав представникам Конгресу Сполучених Штатів бойовий прапор, привезений з Бахмута.

Джерело: Зеленський під час виступу в Конгресі США

Пряма мова: "Наші герої дали мені прапор тих, хто захищає Україну, Європу, світ ціною свого життя.

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Вони просили передати цей прапор вам, американському Конгресу, членам Палати… чиї рішення можуть врятувати мільйони людей.

Нехай ці рішення будуть прийняті. Нехай цей прапор буде з вами, пані та панове.

Цей прапор є символом нашої перемоги в цій війні. Ми стоїмо. Ми переможемо, то му що ми об’єднані – Україна, Америка, увесь вільний світ".