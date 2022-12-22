Зеленський передав Конгресу США бойовий прапор з Бахмута
Четвер, 22 грудня 2022, 02:12
Президент України Володимир Зеленський передав представникам Конгресу Сполучених Штатів бойовий прапор, привезений з Бахмута.
Джерело: Зеленський під час виступу в Конгресі США
Пряма мова: "Наші герої дали мені прапор тих, хто захищає Україну, Європу, світ ціною свого життя.
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Вони просили передати цей прапор вам, американському Конгресу, членам Палати… чиї рішення можуть врятувати мільйони людей.
Нехай ці рішення будуть прийняті. Нехай цей прапор буде з вами, пані та панове.
Цей прапор є символом нашої перемоги в цій війні. Ми стоїмо. Ми переможемо, то му що ми об’єднані – Україна, Америка, увесь вільний світ".
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