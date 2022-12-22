Зеленский передал Конгрессу США боевой флаг из Бахмута

Президент Украины Владимир Зеленский передал представителям Конгресса Соединенных Штатов боевой флаг, привезенный из Бахмута.

Источник: Зеленский во время выступления в Конгрессе США

Прямая речь: "Наши герои дали мне флаг тех, кто защищает Украину, Европу, мир ценой своей жизни.

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Они просили передать этот флаг вам, американскому Конгрессу, членам Палаты... чьи решения могут спасти миллионы людей.

Пусть эти решения будут приняты. Пусть этот флаг будет с вами, дамы и господа.

Этот флаг – символ нашей победы в этой войне. Мы стоим. Мы победим, потому что мы объединены - Украина, Америка, весь свободный мир".