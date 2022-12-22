Зеленский передал Конгрессу США боевой флаг из Бахмута

Президент Украины Владимир Зеленский передал представителям Конгресса Соединенных Штатов боевой флаг, привезенный из Бахмута.

Источник: Зеленский во время выступления в Конгрессе США

Прямая речь: "Наши герои дали мне флаг тех, кто защищает Украину, Европу, мир ценой своей жизни.

Они просили передать этот флаг вам, американскому Конгрессу, членам Палаты... чьи решения могут спасти миллионы людей.

Пусть эти решения будут приняты. Пусть этот флаг будет с вами, дамы и господа.

Этот флаг – символ нашей победы в этой войне. Мы стоим. Мы победим, потому что мы объединены - Украина, Америка, весь свободный мир".