Зеленский передал Конгрессу США боевой флаг из Бахмута
Четверг, 22 декабря 2022, 02:12
Президент Украины Владимир Зеленский передал представителям Конгресса Соединенных Штатов боевой флаг, привезенный из Бахмута.
Источник: Зеленский во время выступления в Конгрессе США
Прямая речь: "Наши герои дали мне флаг тех, кто защищает Украину, Европу, мир ценой своей жизни.
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Они просили передать этот флаг вам, американскому Конгрессу, членам Палаты... чьи решения могут спасти миллионы людей.
Пусть эти решения будут приняты. Пусть этот флаг будет с вами, дамы и господа.
Этот флаг – символ нашей победы в этой войне. Мы стоим. Мы победим, потому что мы объединены - Украина, Америка, весь свободный мир".
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