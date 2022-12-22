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"Ми перемогли Росію в битві за думки світу" – Зеленський

Ольга Глущенко Четвер, 22 грудня 2022, 02:45
Ми перемогли Росію в битві за думки світу – Зеленський
під час виступу Зеленського у Конгресі, фото ОП

Президент України під час виступу в Конгресі США Володимир Зеленський заявив про перемогу над Росією "в битві за думки світу".

Джерело: Зеленський у Конгресі США

Пряма мова: "Всупереч усім прогнозам і похмурим сценаріям, Україна не впала. Україна жива і процвітає.

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І це дає мені вагомі підстави поділитися з вами нашою першою спільною перемогою - ми перемогли Росію в битві за думки світу. У нас немає страху. І не повинно бути ні в кого в світі.

Цю перемогу здобули українці – і вона дає нам мужність, яка надихає весь світ.

Американці здобули цю перемогу – і саме тому вам вдалося об'єднати світову спільноту на захист свободи та міжнародного права.

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Цю перемогу здобули європейці – і саме тому Європа зараз сильніша і незалежніша, ніж будь-коли.

Російська тиранія втратила контроль над нами і більше ніколи не зможе впливати на нашу свідомість".

Теми: Зеленськийвійна
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