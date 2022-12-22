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"Мы победили Россию в битве за мнения мира" – Зеленский

Ольга ГлущенкоЧетверг, 22 декабря 2022, 02:45
Мы победили Россию в битве за мнения мира – Зеленский
во время выступления Зеленского в Конгрессе, фото ОП

Президент Украины во время выступления в Конгрессе США Владимир Зеленский заявил о победе над Россией "в битве за мнения мира".

Источник: Зеленский в Конгрессе США

Прямая речь: "Вопреки всем прогнозам и мрачным сценариям, Украина не упала. Украина жива и процветает.

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И это дает мне веские основания поделиться с вами нашей первой общей победой - мы победили Россию в битве за мнения мира. У нас нет страха. И не должно быть ни у кого в мире.

Эту победу одержали украинцы - и она дает нам мужество, которое вдохновляет весь мир.

Американцы одержали эту победу - и именно поэтому вам удалось объединить мировое сообщество в защиту свободы и международного права.

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Эту победу одержали европейцы - и именно поэтому Европа сейчас сильнее и независимее, чем когда-либо.

Российская тирания потеряла контроль над нами и больше никогда не сможет влиять на наше сознание".

Темы: Зеленскийвойна
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