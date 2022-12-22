Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ворог атакував Сумщину РСЗВ, 20 прильотів

Ольга Глущенко Четвер, 22 грудня 2022, 04:30
Ворог атакував Сумщину РСЗВ, 20 прильотів
руйнування на Сумщині після обстрілів росіян, ілюстративне фото ОВА

Протягом минулого дня росіяни завдали 23 удари по прикордонню Сумської області.

Джерело: голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький

Деталі: Під ворожим вогнем були Середино-Будська та Глухівська громади.

Реклама:

По Середино-Будській громаді російські війська ударили з мінометів, усього 3 прильоти.

Глухівську громаду росіяни обстріляли з реактивних систем залпового вогню – 20 прильотів.

Люди не постраждали.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Сумська областьвійнаобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Сумська область
На Сумщині внаслідок обстрілу постраждали три людини
Росіяни атакували Сумщину НАР, скидали міни
Росіяни за добу 19 разів обстріляли Сумщину
Останні новини
03:31
оновленоРосіяни запустили "Шахеди": під ударом Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішне випробування твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
Усі новини...
Реклама: