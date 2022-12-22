Ворог атакував Сумщину РСЗВ, 20 прильотів
Четвер, 22 грудня 2022, 04:30
Протягом минулого дня росіяни завдали 23 удари по прикордонню Сумської області.
Джерело: голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький
Деталі: Під ворожим вогнем були Середино-Будська та Глухівська громади.
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По Середино-Будській громаді російські війська ударили з мінометів, усього 3 прильоти.
Глухівську громаду росіяни обстріляли з реактивних систем залпового вогню – 20 прильотів.
Люди не постраждали.
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