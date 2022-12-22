Враг атаковал Сумскую область РСЗО, 20 прилетов
Четверг, 22 декабря 2022, 04:30
В течение прошлого дня россияне нанесли 23 удара по границе Сумской области.
Источник: глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий
Детали: Под вражеским огнем были Середино-Будская и Глуховская общины.
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По Середино-Будской общине российские войска ударили из минометов, всего 3 прилета.
Глуховскую общину россияне обстреляли из реактивных систем залпового огня – 20 прилетов.
Люди не пострадали.
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