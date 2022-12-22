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Враг атаковал Сумскую область РСЗО, 20 прилетов

Ольга ГлущенкоЧетверг, 22 декабря 2022, 04:30
Враг атаковал Сумскую область РСЗО, 20 прилетов
разрушения в Сумской области после обстрелов россиян, иллюстративное фото ОВА

В течение прошлого дня россияне нанесли 23 удара по границе Сумской области.

Источник: глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий

Детали: Под вражеским огнем были Середино-Будская и Глуховская общины.

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По Середино-Будской общине российские войска ударили из минометов, всего 3 прилета.

Глуховскую общину россияне обстреляли из реактивных систем залпового огня – 20 прилетов.

Люди не пострадали.

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Темы: Сумская областьвойнаобстрел
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