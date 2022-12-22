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Візит у США: ЗМІ повідомляють про реакцію Зеленського і республіканців

"Українська правда"Четвер, 22 грудня 2022, 06:22
Зеленський у Конгресі, фото ОП

Президент України Володимир Зеленський "задоволений" результатами свого візиту, відчувши двопартійну підтримку, проте деякі республіканці налаштовані вимагати ретельної перевірки тих коштів, які США надають Україні.

Джерело: CNN із посиланням на близьке до Зеленського джерело, POLITICO

Пряма мова джерела: "Його зустрічі з президентом Байденом були щирими і підтримуючими. Спільне засідання було чудовим, і він відчув реальну двопартійну підтримку".

Деталі: Як зазначає POLITICO, незважаючи на загалом теплий прийом, деякі законодавці-республіканці, в тому числі ті, які мають обійняти вищі керівні посади, ще не були готові взяти на себе зобов'язання продовжити фінансову підтримку України.

"Очевидно, є занепокоєння, що гроші йдуть не за призначенням. Кошти платників податків, які йдуть кудись, чи то всередині країни, чи за кордон, заслуговують на пильну увагу", - сказав лідер меншості в Палаті представників Стів Скалізе (штат Луїзіана).

Він зазначив, що Палата представників зацікавлена в підтримці України, але за умови, що "гроші будуть ретельно перевірятися".

В цілому, зазначає видання, республіканці заявили, що підтримують як Зеленського, так і його армію, а також український народ у боротьбі з Росією. Але багато з них також заявили, що планують здійснювати наглядові повноваження, щоб ретельно перевірити десятки мільярдів доларів, які США витратили.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Під час промови президента України Володимира Зеленського, який дякував за допомогу та закликав і надалі діяти проти агресії Росії спільно, Конгрес Сполучених Штатів 21 раз аплодував стоячи.

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