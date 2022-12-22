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Визит в США: СМИ сообщают о реакции Зеленского и республиканцев

"Украинская правда"Четверг, 22 декабря 2022, 06:22
Зеленский в Конгрессе, фото ОП

Президент Украины Владимир Зеленский "доволен" результатами своего визита, почувствовав двухпартийную поддержку, однако некоторые республиканцы настроены требовать тщательной проверки тех средств, которые США предоставляют Украине.

Источник: CNN со ссылкой на близкий к Зеленскому источник, POLITICO

Прямая речь источника: "Его встречи с президентом Байденом были искренними и поддерживающими. Совместное заседание было замечательным, и он почувствовал реальную двухпартийную поддержку".

Детали: Как отмечает POLITICO, несмотря на в целом теплый прием, некоторые законодатели-республиканцы, в том числе те, которые должны занять высшие руководящие должности, еще не были готовы взять на себя обязательства продолжить финансовую поддержку Украины.

"Очевидно, есть беспокойство, что деньги идут не по назначению. Средства налогоплательщиков, которые идут куда-то, будь то внутри страны или за границу, заслуживают пристального внимания", - сказал лидер меньшинства в Палате представителей Стив Скализе (штат Луизиана).

Он отметил, что Палата представителей заинтересована в поддержке Украины, но при условии, что "деньги будут тщательно проверяться".

В целом, отмечает издание, республиканцы заявили, что поддерживают как Зеленского, так и его армию, а также украинский народ в борьбе с Россией. Но многие из них также заявили, что планируют осуществлять надзорные полномочия, чтобы тщательно проверить десятки миллиардов долларов, которые США потратили.

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Что предшествовало: Во время речи президента Украины Владимира Зеленского, который благодарил за помощь и призвал и в дальнейшем действовать против агрессии России совместно, Конгресс Соединенных Штатов 21 раз аплодировал стоя.

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