Виступ Зеленського у Конгресі США: 5 ключових тез
Четвер, 22 грудня 2022, 04:35
Під час промови президента України Володимира Зеленського, який дякував за допомогу та закликав і надалі діяти проти агресії Росії спільно, Конгрес Сполучених Штатів 21 раз аплодував стоячи.
Джерело: трансляція виступу Зеленського у Конгресі
Деталі: Зеленський подякував американському народу за підтримку. А також звернувся із закликом про підтримку, розповів, в яких умовах живуть українці під час повномасштабного вторгнення Росії.
5 ключових тез із його промови перед Конгресом:
- Зеленський закликав до продовження фінансової підтримки з боку США, звертаючись до Конгресу: "Ваші гроші – це не благодійність. Це інвестиції у глобальну безпеку і демократію, якими ми розпоряджаємося найбільш відповідально".
- Він також закликав членів Конгресу посилити санкції проти Росії та "притягнути до відповідальності терористів за агресію". Він зазначив, що Президент США Джо Байден підтримав його мирний план з 10 пунктів, але додав, що кожен член Конгресу може допомогти в реалізації.
- Росіяни "використовують все" проти українських міст, таких як Бахмут, але Україна "тримає оборону і ніколи не здасться", сказав Зеленський під бурхливі оплески. - Минулого року там, у Бахмуті, проживало 70 000 людей... Зараз там залишилося лише кілька цивільних. Кожен сантиметр цієї землі просякнутий кров'ю... Донбас кілька разів переходив з рук у руки в запеклих і навіть рукопашних боях. Але український Донбас стоїть", - сказав він.
- Зеленський заявив, що українці святкуватимуть Різдво цього року, незважаючи на звірства війни: "Навіть якщо не буде електрики, світло нашої віри в себе не згасне".
- Президент закінчив свою промову, сказавши, що Україна досягне "абсолютної перемоги", повторивши свої слова з початку виступу: "Україна жива і сильна".
Наприкінці свого виступу Зеленський передав Конгресу бойовий прапор із Бахмута як вияв вдячності за допомогу.
Після цього спікерка Палати представників Ненсі Пелосі подарувала Зеленському прапор Сполучених Штатів.