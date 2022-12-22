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Виступ Зеленського у Конгресі США: 5 ключових тез

"Українська правда"Четвер, 22 грудня 2022, 03:35
Виступ Зеленського у Конгресі США: 5 ключових тез
Зеленський у Конгресі, фото ОП

Під час промови президента України Володимира Зеленського, який дякував за допомогу та закликав і надалі діяти проти агресії Росії спільно, Конгрес Сполучених Штатів 21 раз аплодував стоячи.

Джерело: трансляція виступу Зеленського у Конгресі

Деталі: Зеленський подякував американському народу за підтримку. А також звернувся із закликом про підтримку, розповів, в яких умовах живуть українці під час повномасштабного вторгнення Росії.

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ФОТО ОП
 
ФОТО ОП

5 ключових тез із його промови перед Конгресом:

  • Зеленський закликав до продовження фінансової підтримки з боку США, звертаючись до Конгресу: "Ваші гроші – це не благодійність. Це інвестиції у глобальну безпеку і демократію, якими ми розпоряджаємося найбільш відповідально".
  • Він також закликав членів Конгресу посилити санкції проти Росії та "притягнути до відповідальності терористів за агресію". Він зазначив, що Президент США Джо Байден підтримав його мирний план з 10 пунктів, але додав, що кожен член Конгресу може допомогти в реалізації.
  • Росіяни "використовують все" проти українських міст, таких як Бахмут, але Україна "тримає оборону і ніколи не здасться", сказав Зеленський під бурхливі оплески. - Минулого року там, у Бахмуті, проживало 70 000 людей... Зараз там залишилося лише кілька цивільних. Кожен сантиметр цієї землі просякнутий кров'ю... Донбас кілька разів переходив з рук у руки в запеклих і навіть рукопашних боях. Але український Донбас стоїть", - сказав він.
  • Зеленський заявив, що українці святкуватимуть Різдво цього року, незважаючи на звірства війни: "Навіть якщо не буде електрики, світло нашої віри в себе не згасне".
  • Президент закінчив свою промову, сказавши, що Україна досягне "абсолютної перемоги", повторивши свої слова з початку виступу: "Україна жива і сильна".
 
ФОТО ОП
 
ФОТО ОП

Наприкінці свого виступу Зеленський передав Конгресу бойовий прапор із Бахмута як вияв вдячності за допомогу.

Після цього спікерка Палати представників Ненсі Пелосі подарувала Зеленському прапор Сполучених Штатів.

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Теми: ЗеленськийСШАвійна
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