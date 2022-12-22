Риторикою про ядерну зброю Путін хоче заспокоїти росіян і залякати Захід – ISW

На думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) російська влада і президент Росії Володимир Путін навряд чи готові застосувати ядерну зброю, але своєю риторикою мають намір заспокоїти "внутрішню аудиторію" і шантажувати Захід.

Джерело: ISW

Деталі: Путін і Шойгу продовжували використовувати описи підвищеної ядерної готовності для заспокоєння внутрішньої ультраправої і залякування західної аудиторії, не оголошуючи нової політики або будь-яких фундаментальних змін у ядерному потенціалі Росії.

Путін заявив, що російські війська продовжуватимуть розвивати ядерну тріаду Росії як головного гаранта російського суверенітету і територіальної цілісності.

Путін і Шойгу стверджували, що сучасна зброя становить 91,3% стратегічного ядерного арсеналу Росії, що російські війська розгортають гіперзвукові боєголовки "Авангард" і що російські війська незабаром приймуть на озброєння міжконтинентальні балістичні ракети "Сармат".

ISW вважає з огляду на заяви російської влади навряд чи відображають готовність Росії застосувати ядерну зброю.

Кремль у такий спосіб намагається шантажувати Захід, аби той зменшив допомогу для України, і заспокоює свою "внутрішню аудиторію".

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Президент Росії Володимир Путін і міністр оборони Росії Сергій Шойгу на колегії Міністерства оборони Росії (МО) в Москві 21 грудня зробили важливі заяви щодо вторгнення Росії в Україну та стратегічного напрямку розвитку російської армії.

Кремль активізував свою інформаційну операцію, звинувачуючи розширення НАТО у створенні військової загрози для Росії.

Шойгу заявив, що військове розширення НАТО поблизу російських кордонів, включаючи прагнення Фінляндії та Швеції до членства в НАТО, вимагає "адекватної" російської відповіді щодо створення російського угруповання військ на північному заході Росії.

Він представив низку запропонованих змін у російській оборонній політиці, які мають на меті значно збільшити чисельність російських збройних сил.

Однак, зазначають аналітики, Кремль навряд чи збільшить збройні сили в терміни, які співпадають з війною Росії в Україні. Формування дивізій коштує дорого і потребує часу. В інституті нагадують, що російський офіцерський корпус був винищений внаслідок втрат у цій війні (проти України – ред.).

На думку експертів, пропозиції Шойгу можуть слугувати заспокоєнням для спільноти військових блогерів, які звинувачують Кремль у несерйозному ставленні до війни або у тому, що він не вживає заходів, необхідних для перемоги у війні.

Це також створює інформаційні умови для проведення Кремлем майбутніх хвиль мобілізації під гаслом укомплектування цих формувань та/або значного нарощування військової потужності Росії в довгостроковій перспективі.

На думку аналітиків інституту, Кремль може значно збільшити збройні сили за описаним Шойгу зразком, які будуть здатні становити нову серйозну загрозу для НАТО, якщо президент Росії Володимир Путін вирішить докорінно змінити розподіл стратегічних ресурсів Росії в довгостроковій перспективі.

Путін знову заявив, що Росія забезпечить безпеку всіх російських територій, включаючи незаконно анексовані території в Україні. Коментарі Путіна і Шойгу ще більше ілюструють, що Кремль зберігає максималістські цілі війни в Україні, які включають: визнання незаконно анексованих територій, зміну режиму українського уряду під приводом "денацифікації", контроль над політичним і соціальним характером України, а також надання Заходом бажаних для Росії "гарантій безпеки".

Крім того, за спостереженням ISW, за останні 48 годин Путін значно активізував свої зусилля, аби помиритися з критично налаштованою провійськовою громадськістю. Він визнав на засіданні колегії свого МО, що російські війська зіткнулися з проблемами з мобілізацією, нестачею безпілотників і нової техніки, а також сигналів.

Експерти припускають, що Путін, ймовірно, намагається запобігти подальшій критиці і відновити контроль над внутрішнім наративом на підтримку затяжної війни.

Також в ISW думають, що Путін навряд чи буде переслідувати російських військових блогерів і намагається запровадити культуру самоцензури в їхньому середовищі, оскільки Кремль історично допускав "одомашнену опозицію" - або діячів, які критикували російський уряд з питань корупції замість того, щоб виступати проти природи режиму - і цілком ймовірно, що Путін використовує подібний підхід до підконтрольних йому блогерів.

В інституті зазначають, що здатність Путіна підтримувати свій наратив є вразливою через його нездатність досягти максималістських цілей і обіцянок у довгостроковій перспективі.

Основні висновки ISW: