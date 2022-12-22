Риторикой о ядерном оружии Путин хочет успокоить россиян и запугать Запад – ISW

По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW) российские власти и президент России Владимир Путин вряд ли готовы применить ядерное оружие, но своей риторикой намерены успокоить "внутреннюю аудиторию" и шантажировать Запад.

Источник: ISW

Детали: Путин и Шойгу продолжали использовать описания повышенной ядерной готовности для успокоения внутренней ультраправой и запугивания западной аудитории, не объявляя новой политики или каких-либо фундаментальных изменений в ядерном потенциале России.

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Путин заявил, что российские войска будут продолжать развивать ядерную триаду России как главного гаранта российского суверенитета и территориальной целостности.

Путин и Шойгу утверждали, что современное оружие составляет 91,3% стратегического ядерного арсенала России, что российские войска развертывают гиперзвуковые боеголовки "Авангард" и что российские войска вскоре примут на вооружение межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат".

ISW считает, учитывая заявления российских властей вряд ли отражают готовность России применить ядерное оружие.

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Кремль таким образом пытается шантажировать Запад, чтобы тот уменьшил помощь для Украины, и успокаивает свою "внутреннюю аудиторию".

Президент России Владимир Путин и министр обороны России Сергей Шойгу на коллегии Министерства обороны России (МО) в Москве 21 декабря сделали важные заявления относительно вторжения России в Украину и стратегического направления развития российской армии.

Кремль активизировал свою информационную операцию, обвиняя расширение НАТО в создании военной угрозы для России.

Шойгу заявил, что военное расширение НАТО вблизи российских границ, включая стремление Финляндии и Швеции к членству в НАТО, требует "адекватного" российского ответа по созданию российской группировки войск на северо-западе России.

Он представил ряд предложенных изменений в российской оборонной политике, которые имеют целью значительно увеличить численность российских вооруженных сил.

Однако, отмечают аналитики, Кремль вряд ли увеличит вооруженные силы в сроки, которые совпадают с войной России в Украине. Формирование дивизий стоит дорого и требует времени. В институте напоминают, что российский офицерский корпус был истреблен в результате потерь в этой войне (против Украины - ред.).

По мнению экспертов, предложения Шойгу могут служить успокоением для сообщества военных блогеров, которые обвиняют Кремль в несерьезном отношении к войне или в том, что он не принимает меры, необходимые для победы в войне.

Это также создает информационные условия для проведения Кремлем будущих волн мобилизации под лозунгом укомплектования этих формирований и/или значительного наращивания военной мощи России в долгосрочной перспективе.

По мнению аналитиков института, Кремль может значительно увеличить вооруженные силы по описанному Шойгу образцу, которые будут способны представлять новую серьезную угрозу для НАТО, если президент России Владимир Путин решит коренным образом изменить распределение стратегических ресурсов России в долгосрочной перспективе.

Путин вновь заявил, что Россия обеспечит безопасность всех российских территорий, включая незаконно аннексированные территории в Украине. Комментарии Путина и Шойгу еще больше иллюстрируют, что Кремль сохраняет максималистские цели войны в Украине, которые включают: признание незаконно аннексированных территорий, смену режима украинского правительства под предлогом "денацификации", контроль над политическим и социальным характером Украины, а также предоставление Западом желаемых для России "гарантий безопасности".

Кроме того, по наблюдению ISW, за последние 48 часов Путин значительно активизировал свои усилия, чтобы помириться с критически настроенной провоенной общественностью. Он признал на заседании коллегии своего МО, что российские войска столкнулись с проблемами с мобилизацией, нехваткой беспилотников и новой техники, а также сигналов.

Эксперты предполагают, что Путин, вероятно, пытается предотвратить дальнейшую критику и восстановить контроль над внутренним нарративом в поддержку затяжной войны.

Также в ISW думают, что Путин вряд ли будет преследовать российских военных блогеров и пытается ввести культуру самоцензуры в их среде, поскольку Кремль исторически допускал "одомашненную оппозицию" - или деятелей, которые критиковали российское правительство по вопросам коррупции вместо того, чтобы выступать против природы режима - и вполне вероятно, что Путин использует подобный подход к подконтрольным ему блогерам.

В институте отмечают, что способность Путина поддерживать свой нарратив уязвима из-за его неспособности достичь максималистских целей и обещаний в долгосрочной перспективе.

Основные выводы ISW: