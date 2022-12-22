Зеленський - Конгресу США: 2023 рік стане вирішальним у війні

Президент Володимир Зеленський у зверненні до Конгресу США в Вашингтоні назвав наступний рік вирішальним у війні.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Президент наголосив, що боротьба України триває, і Кремль потрібно перемогти на полі бою.

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"Наші дві нації є союзниками в цій битві. І наступний, 2023 рік – вирішальний час у ній. Це час, коли українська сміливість і американська рішучість мають гарантувати майбутнє нашої з вами свободи. Свободи людей, які стоять за свої цінності", - сказав глава держави.

За його словами, цю битву не можна заморозити, відкласти або ігнорувати, сподіваючись, "що вас сам собою захистить океан".

"Світ надто взаємопов’язаний – від Сполучених Штатів і до Китаю, від Європи й до Латинської Америки, від Африки й до Австралії. Світ надто взаємозалежний, щоб хтось один міг залишитися осторонь і у безпеці, коли триває така битва", - підкреслив Зеленський.

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Тим часом, президент США Джо Байден вважає, що підтримка союзниками України не зміниться на тлі повномасштабного російського вторгнення і в наступному році.

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