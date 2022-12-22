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Зеленский - Конгрессу США: 2023 год станет решающим в войне

"Европейская правда"Четверг, 22 декабря 2022, 07:54
Зеленский, скриншот

Президент Владимир Зеленский в обращении к Конгрессу США в Вашингтоне назвал следующий год решающим в войне. 

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

Президент подчеркнул, что борьба Украины продолжается, и Кремль нужно победить на поле боя.

"Наши две нации являются союзниками в этой битве, и следующий, 2023 год - решающее время в ней. Это время, когда украинская смелость и американская решимость должны гарантировать будущее нашей с вами свободы. Свободы людей, которые стоят за свои ценности", - сказал глава государства.

По его словам, это сражение нельзя заморозить, отложить или игнорировать, надеясь, "что вас сам собой защитит океан".

"Мир слишком взаимосвязан - от Соединенных Штатов и до Китая, от Европы и до Латинской Америки, от Африки и до Австралии. Мир слишком взаимозависим, чтобы кто-то один мог остаться в стороне и в безопасности, когда идет такая битва", - сказал Зеленский.

Между тем, президент США Джо Байден считает, что поддержка союзниками Украины не изменится на фоне полномасштабного российского вторжения и в следующем году.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте адаптированный перевод эмоционального выступления президента: "2023 год станет решающим в нашей общей войне". Выступление Зеленского в Конгрессе США

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Темы: ЗеленскийвойнаСША
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