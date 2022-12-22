Росіяни били по Дніпропетровщині з "Ураганів" і "Градів": постраждала дитина

Уночі 22 грудня російські війська 8 разів обстріляли Дніпропетровську область з "Ураганів", "Градів" та важкої артилерії, у результаті чого постраждала дитина, пошкоджені будинки, авто та лінії електропередач.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram

Пряма мова Резніченка: "Росіяни усю ніч тероризували дві громади Нікопольщини – Червоногригорівську та Марганецьку. Випустили по мирних мешканцях понад 50 снарядів.



У Марганці постраждала 8-річна дівчинка. Вночі її госпіталізували. Медики надали допомогу і ранком дитину виписали".

Реклама:

Фото з telegram Резніченка

Деталі: У місті пошкоджені близько 20 приватних будинків та господарських споруд, кілька авто і 4 електромережі.

Фото з telegram Резніченка

У Червоногригорівській громаді один будинок зруйнований, двадцять – понівечені. Також пошкодлжені близько 10 господарських споруд, автівки, обірвані шість ліній електропередач.



