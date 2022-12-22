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Россияне били по Днепропетровщине из "Ураганов" и "Градов": пострадал ребенок

Ирина БалачукЧетверг, 22 декабря 2022, 08:16
ФОТО ИЗ TELEGRAM РЕЗНИЧЕНКО

Ночью 22 декабря российские войска 8 раз обстреляли Днепропетровскую область из "Ураганов", "Градов" и тяжелой артиллерии, в результате чего пострадал ребенок, повреждены дома, авто и линии электропередач.

Источник: глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко в Telegram

Прямая речь Резниченко: "Россияне всю ночь терроризировали две общины Никопольщины – Красногригорьевскую и Марганецкую. Выпустили по мирным жителям более 50 снарядов.

В Марганце пострадала 8-летняя девочка. Ночью ее госпитализировали. Медики оказали помощь и утром ребенка выписали". 

 
Фото Из telegram РезнИченкО

Детали: В городе повреждены около 20 частных домов и хозяйственных построек, несколько авто и 4 электросети. 

 
Фото Из telegram РезнИченкО

В Красногригорьевской общине один дом разрушен, двадцать – повреждены. Также повреждены около 10 хозяйственных построек, машины, оборваны шесть линий электропередач.

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Темы: Днепропетровская областьвойнадети
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