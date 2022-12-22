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На Донеччині троє поранених цивільних за добу

Ірина БалачукЧетвер, 22 грудня 2022, 08:39
Інфографіка з Telegram Кириленка

Троє мирних мешканців були поранені за минулу добу у результаті російських обстрілів Донецької області.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "За 21 грудня росіяни поранили 3 мирних жителів Донеччини: 2 у Торецьку та 1 у Бахмуті".

Деталі: Загалом з початку повномасштабного вторгнення росіяни убили щонайменше 1 275 та поранили щонайменше 2 773 мирних мешканці у Донецькій області.  

Ці цифри не остаточні, бо наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

 

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Теми: Донецька областьвійнажертви
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