В Донецкой области трое раненых гражданских за сутки
Четверг, 22 декабря 2022, 08:39
Трое мирных жителей были ранены за минувшие сутки в результате российских обстрелов Донецкой области.
Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram
Прямая речь Кириленко: "За 21 декабря россияне ранили 3 мирных жителей Донецкой области: 2 в Торецке и 1 в Бахмуте".
Детали: Всего с начала полномасштабного вторжения россияне убили по меньшей мере 1 275 и ранили по меньшей мере 2 773 мирных жителя в Донецкой области.
Эти цифры не окончательные, потому что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
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