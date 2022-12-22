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В Донецкой области трое раненых гражданских за сутки

Ирина БалачукЧетверг, 22 декабря 2022, 08:39
Инфографика из Telegram Кириленко

Трое мирных жителей были ранены за минувшие сутки в результате российских обстрелов Донецкой области.

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "За 21 декабря россияне ранили 3 мирных жителей Донецкой области: 2 в Торецке и 1 в Бахмуте".

Детали: Всего с начала полномасштабного вторжения россияне убили по меньшей мере 1 275 и ранили по меньшей мере 2 773 мирных жителя в Донецкой области. 

Эти цифры не окончательные, потому что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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Темы: Донецкая областьвойнажертвы
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