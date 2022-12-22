Кулеба: Рішення Байдена відчиняє двері для інших Patriot

Глава МЗС України Дмитро Кулеба вважає, що рішення президента США Джо Байдена про передачу Україні ЗРК Patriot є прецедентним і відчиняє двері для аналогічних кроків союзників.

Про це міністр зазначив, коментуючи результати візиту до США, пише "Європейська правда".

"Україна невдовзі отримає першу батарею цих надсучасних комплексів, а це абсолютно новий рівень захисту неба. Ще важливіше – це рішення президента Байдена відкриває двері для інших "Патріотів", – зауважив глава МЗС.

Кулеба також відзначив, що шлях до цього рішення США був довгим, і почався ще до повномасштабної війни.

Першим, за його словами, у квітні 2021 року публічно закликав США надати цей комплекс Андрій Єрмак.

"Пам’ятаю, як тоді скептично поставилися до цього заклику, але ми вірили та працювали на всіх рівнях. Пам’ятаю, як в листопаді-грудні 2021 року порушував це питання на переговорах.

В перші же дні війни президент Зеленський, Єрмак, я, Резніков знову переконували американських партнерів: нам потрібні "Патріоти"! Вже наприкінці листопада ми знову активізували цю розмову. Зокрема, коли я перебував на міністерській зустрічі НАТО, то відверто сказав, що приїхав за трансформаторами та "Патріотами", – розповів Кулеба.

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Фінальний акорд, за його словами, відбувся у грудні, під час телефонної розмови лідерів України та США.

"Патріоти" в Україні – це збережені життя та цивільна інфраструктура. Це ще одна стратегічна поразка Росії, яка втратить важелі для залякування і терору. Це наближення дня нашої Перемоги. Тим більше, що крім "Патріотів" на переговорах було ще багато важливих тем", – підкреслив міністр.

Нагадаємо, на тлі візиту президента України Володимира Зеленського до США державний секретар США Ентоні Блінкен у середу офіційно оголосив про новий пакет військової допомоги для України на суму 1,85 мільярда доларів, який уперше передбачає передачу системи протиповітряної оборони Patriot.

Дивіться детально про візит на Youtube-каналі ЄП: Перший воєнний візит Зеленського: невідомі подробиці та домовленості. Чому президент поїхав у США?