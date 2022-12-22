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Кулеба: Решение Байдена открывает двери для других Patriot

"Европейская правда"Четверг, 22 декабря 2022, 07:43
Кулеба: Решение Байдена открывает двери для других Patriot
Дмитрий Кулеба. Фото из Facebook

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что решение президента США Джо Байдена о передаче Украине ЗРК Patriot является прецедентным и открывает двери для аналогичных шагов союзников.

Об этом министр отметил, комментируя результаты визита в США, пишет "Европейская правда".

"Украина вскоре получит первую батарею этих сверхсовременных комплексов, а это совершенно новый уровень защиты неба. Еще важнее – это решение президента Байдена открывает двери для других "Патриотов", – отметил глава МИД.

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Кулеба также отметил, что путь к этому решению США был долгим, и начался еще до полномасштабной войны. 

Первым, по его словам, в апреле 2021 года публично призвал США предоставить этот комплекс Андрей Ермак.

"Помню, как тогда скептически отнеслись к этому призыву, но мы верили и работали на всех уровнях. Помню, как в ноябре-декабре 2021 года поднимал этот вопрос на переговорах.

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В первые же дни войны президент Зеленский, Ермак, я, Резников снова убеждали американских партнеров: нам нужны "Патриоты"! Уже в конце ноября мы снова активизировали этот разговор. В частности, когда я находился на министерской встрече НАТО, то откровенно сказал, что приехал за трансформаторами и "Патриотами", – рассказал Кулеба.

Финальный аккорд, по его словам, состоялся в декабре, во время телефонного разговора лидеров Украины и США. 

"Патриоты" в Украине – это сохраненные жизни и гражданская инфраструктура. Это еще одно стратегическое поражение России, которая потеряет рычаги для запугивания и террора. Это приближение дня нашей Победы. Тем более, что кроме "Патриотов" на переговорах было еще много важных тем", – подчеркнул министр.

Напомним, на фоне визита президента Украины Владимира Зеленского в США государственный секретарь США Энтони Блинкен в среду официально объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 1,85 миллиарда долларов, который впервые предусматривает передачу системы противовоздушной обороны Patriot.

Смотрите подробно о визите на Youtube-канале ЕП: Первый военный визит Зеленского: неизвестные подробности и договоренности. Почему президент поехал в США?

Темы: Кулеба ДмитрийСШАоружие
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