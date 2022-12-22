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ЗСУ знищили понад 100 тисяч окупантів

Ірина БалачукЧетвер, 22 грудня 2022, 07:58
ЗСУ знищили понад 100 тисяч окупантів
ЗСУ знищують ворога. Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Росія у загарбницькій війні проти України втратила уже понад 100 тисяч військових, понад 3 тисячі танків та 283 літаки.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.12 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 100 400 (+660) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3 003 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5 981 (+2) од,
  • артилерійських систем – 1 978 (+6) од,
  • РСЗВ – 413 (+1) од,
  • засобів ППО ‒ 212 (+0) од,
  • літаків – 283 (+1) од,
  • гелікоптерів – 267 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 693 (+5) од,
  • крилатих ракет ‒ 653 (+0) од,
  • кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 615 (+7) од,
  • спеціальної техніки ‒ 178 (+0) од.

Дані уточнюються.

Теми: РосіявійнаГенштаб
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