ЗСУ знищили понад 100 тисяч окупантів

Росія у загарбницькій війні проти України втратила уже понад 100 тисяч військових, понад 3 тисячі танків та 283 літаки.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.12 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 100 400 (+660) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3 003 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 5 981 (+2) од,

артилерійських систем – 1 978 (+6) од,

РСЗВ – 413 (+1) од,

засобів ППО ‒ 212 (+0) од,

літаків – 283 (+1) од,

гелікоптерів – 267 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 693 (+5) од,

крилатих ракет ‒ 653 (+0) од,

кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 615 (+7) од,

спеціальної техніки ‒ 178 (+0) од.

Дані уточнюються.