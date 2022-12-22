ЗСУ знищили понад 100 тисяч окупантів
Четвер, 22 грудня 2022, 07:58
Росія у загарбницькій війні проти України втратила уже понад 100 тисяч військових, понад 3 тисячі танків та 283 літаки.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.12 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 100 400 (+660) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3 003 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5 981 (+2) од,
- артилерійських систем – 1 978 (+6) од,
- РСЗВ – 413 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 212 (+0) од,
- літаків – 283 (+1) од,
- гелікоптерів – 267 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 693 (+5) од,
- крилатих ракет ‒ 653 (+0) од,
- кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 615 (+7) од,
- спеціальної техніки ‒ 178 (+0) од.
Дані уточнюються.