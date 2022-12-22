ВСУ уничтожили более 100 тысяч оккупантов

Россия в захватнической войне против Украины потеряла уже более 100 тысяч военных, более 3 тысяч танков и 283 самолета.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 22.12 ориентировочно составили:

личного состава – около 100 400 (+660) человек ликвидировано,

танков – 3 003 (+1) ед,

боевых бронированных машин – 5 981 (+2) ед,

артиллерийских систем – 1 978 (+6) ед,

РСЗО – 413 (+1) ед,

средств ПВО – 212 (+0) ед,

самолетов – 283 (+1) ед,

вертолетов – 267 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 693 (+5) ед,

крылатых ракет – 653 (+0) ед,

кораблей/катеров – 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 4 615 (+7) ед,

специальной техники – 178 (+0) ед.

Данные уточняются.