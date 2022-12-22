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ВСУ уничтожили более 100 тысяч оккупантов

Ирина БалачукЧетверг, 22 декабря 2022, 08:58
ВСУ уничтожают врага. Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Россия в захватнической войне против Украины потеряла уже более 100 тысяч военных, более 3 тысяч танков и 283 самолета.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 22.12 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 100 400 (+660) человек ликвидировано,
  • танков – 3 003 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин – 5 981 (+2) ед,
  • артиллерийских систем – 1 978 (+6) ед,
  • РСЗО – 413 (+1) ед,
  • средств ПВО – 212 (+0) ед,
  • самолетов – 283 (+1) ед,
  • вертолетов – 267 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 693 (+5) ед,
  • крылатых ракет – 653 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4 615 (+7) ед,
  • специальной техники – 178 (+0) ед.

Данные уточняются.

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Темы: РосcиявойнаГенштаб
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