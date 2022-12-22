ВСУ уничтожили более 100 тысяч оккупантов
Четверг, 22 декабря 2022, 07:58
Россия в захватнической войне против Украины потеряла уже более 100 тысяч военных, более 3 тысяч танков и 283 самолета.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 22.12 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 100 400 (+660) человек ликвидировано,
- танков – 3 003 (+1) ед,
- боевых бронированных машин – 5 981 (+2) ед,
- артиллерийских систем – 1 978 (+6) ед,
- РСЗО – 413 (+1) ед,
- средств ПВО – 212 (+0) ед,
- самолетов – 283 (+1) ед,
- вертолетов – 267 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 693 (+5) ед,
- крылатых ракет – 653 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 615 (+7) ед,
- специальной техники – 178 (+0) ед.
Данные уточняются.