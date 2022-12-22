Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Сорок тисяч євро в авосьці над Києвом: винахідливому шахраю оголосили вирок

Валентина РоманенкоЧетвер, 22 грудня 2022, 08:25
Сорок тисяч євро в авосьці над Києвом: винахідливому шахраю оголосили вирок
ФОТО З FB-СТОРІНКИ ПРОКУРАТУРИ

Столичного шахрая із псевдообмінника, який викрав 40 тисяч євро за допомогою квадрокоптера, засудили до 5,5 років позбавлення волі.

Джерело: Київська міська прокуратура, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП

Деталі: Суд оголосив обвинувальний вирок чоловіку, який заволодів коштами громадянина під виглядом обміну валюти.

Реклама:

Раніше судимий уродженець Луганської області розмістив в інтернеті оголошення про обмін валюти за вигідним курсом. На це повідомлення відгукнувся чоловіу, який планував обміняти 40 тисяч євро на гривні.

Під час зустрічі, яка відбулася в одному з обмінних пунктів, киянин передав указані кошти шахраю. Зловмисник непомітно для клієнта помістив гроші у сумку-сітку, прикріплену до квадрокоптера, після чого активував дрон, спрямувавши  його у заздалегідь підготовлене місце.

Надалі шахрай покинув приміщення через прихований отвір у стіні, зазначають у прокуратурі.

ВІДЕО ДНЯ

Квадрокоптер з прикріпленою сумкою із 40 тисяч євро впав неподалік місця скоєння злочину. Його знайшла киянка, яка повідомила про знахідку правоохоронців.

Вироком Подільського районного суду міста Києва зловмисника визнано винним в інкримінованому правопорушенні та засуджено до покарання у виді 5 років 6 місяців позбавлення волі.

Вказано, що в ході слідства грошові кошти вилучено та повернуто потерпілому у повному обсязі.

Розслідування щодо спільників зловмисника ще триває.

Пряма мова Максимець: "Цей дрон хтось мав "зустріти", тож матеріали щодо можливих спільників виділені в окреме кримінальне провадження".

Теми: Київ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Київ
Спека в Києві б'є рекорди другий день поспіль
В Києві перехожі знайшли дві гранати
У центрі Києва біля проспекту Перемоги згоріла будівля
Останні новини
03:31
оновленоРосіяни запустили "Шахеди": під ударом Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішне випробування твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
Усі новини...
Реклама: