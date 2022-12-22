Сорок тисяч євро в авосьці над Києвом: винахідливому шахраю оголосили вирок

Столичного шахрая із псевдообмінника, який викрав 40 тисяч євро за допомогою квадрокоптера, засудили до 5,5 років позбавлення волі.

Джерело: Київська міська прокуратура, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП

Деталі: Суд оголосив обвинувальний вирок чоловіку, який заволодів коштами громадянина під виглядом обміну валюти.

Реклама:

Раніше судимий уродженець Луганської області розмістив в інтернеті оголошення про обмін валюти за вигідним курсом. На це повідомлення відгукнувся чоловіу, який планував обміняти 40 тисяч євро на гривні.

Під час зустрічі, яка відбулася в одному з обмінних пунктів, киянин передав указані кошти шахраю. Зловмисник непомітно для клієнта помістив гроші у сумку-сітку, прикріплену до квадрокоптера, після чого активував дрон, спрямувавши його у заздалегідь підготовлене місце.

Надалі шахрай покинув приміщення через прихований отвір у стіні, зазначають у прокуратурі.

ВІДЕО ДНЯ

Квадрокоптер з прикріпленою сумкою із 40 тисяч євро впав неподалік місця скоєння злочину. Його знайшла киянка, яка повідомила про знахідку правоохоронців.

Вироком Подільського районного суду міста Києва зловмисника визнано винним в інкримінованому правопорушенні та засуджено до покарання у виді 5 років 6 місяців позбавлення волі.

Вказано, що в ході слідства грошові кошти вилучено та повернуто потерпілому у повному обсязі.

Розслідування щодо спільників зловмисника ще триває.

Пряма мова Максимець: "Цей дрон хтось мав "зустріти", тож матеріали щодо можливих спільників виділені в окреме кримінальне провадження".