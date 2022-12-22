Сорок тысяч евро в авоське над Киевом: изобретательному мошеннику огласили приговор
Столичного мошенника из псевдообменника, который похитил 40 тысяч евро с помощью квадрокоптера, приговорили к 5,5 годам лишения свободы.
Источник: Киевская городская прокуратура, спикер ведомства Надежда Максимец в комментарии УП
Детали: Суд объявил обвинительный приговор мужчине, который завладел средствами гражданина под видом обмена валюты.
Ранее судимый уроженец Луганской области разместил в интернете объявление об обмене валюты по выгодному курсу. На это сообщение откликнулся мужчина, который планировал обменять 40 тысяч евро на гривни.
Во время встречи, которая состоялась в одном из обменных пунктов, киевлянин передал указанные средства мошеннику. Злоумышленник незаметно для клиента поместил деньги в сумку-сетку, прикрепленную к квадрокоптеру, после чего активировал дрон, направив его в заранее подготовленное место.
В дальнейшем мошенник покинул помещение через скрытое отверстие в стене, отмечают в прокуратуре.
Квадрокоптер с прикрепленной сумкой с 40 тысячами евро упал недалеко от места совершения преступления. Его нашла киевлянка, которая сообщила о находке правоохранителям.
Приговором Подольского районного суда города Киева злоумышленник признан виновным в инкриминируемом правонарушении и приговорен к наказанию в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы.
Указано, что в ходе следствия денежные средства изъяты и возвращены потерпевшему в полном объеме.
Расследование в отношении сообщников злоумышленника еще продолжается.
Прямая речь Максимец: "Этот дрон кто-то должен был "встретить", поэтому материалы о возможных сообщниках выделены в отдельное уголовное производство".