Сорок тысяч евро в авоське над Киевом: изобретательному мошеннику огласили приговор

Столичного мошенника из псевдообменника, который похитил 40 тысяч евро с помощью квадрокоптера, приговорили к 5,5 годам лишения свободы.

Источник: Киевская городская прокуратура, спикер ведомства Надежда Максимец в комментарии УП

Детали: Суд объявил обвинительный приговор мужчине, который завладел средствами гражданина под видом обмена валюты.

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Ранее судимый уроженец Луганской области разместил в интернете объявление об обмене валюты по выгодному курсу. На это сообщение откликнулся мужчина, который планировал обменять 40 тысяч евро на гривни.

Во время встречи, которая состоялась в одном из обменных пунктов, киевлянин передал указанные средства мошеннику. Злоумышленник незаметно для клиента поместил деньги в сумку-сетку, прикрепленную к квадрокоптеру, после чего активировал дрон, направив его в заранее подготовленное место.

В дальнейшем мошенник покинул помещение через скрытое отверстие в стене, отмечают в прокуратуре.

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Квадрокоптер с прикрепленной сумкой с 40 тысячами евро упал недалеко от места совершения преступления. Его нашла киевлянка, которая сообщила о находке правоохранителям.

Приговором Подольского районного суда города Киева злоумышленник признан виновным в инкриминируемом правонарушении и приговорен к наказанию в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы.

Указано, что в ходе следствия денежные средства изъяты и возвращены потерпевшему в полном объеме.

Расследование в отношении сообщников злоумышленника еще продолжается.

Прямая речь Максимец: "Этот дрон кто-то должен был "встретить", поэтому материалы о возможных сообщниках выделены в отдельное уголовное производство".