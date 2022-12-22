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Росіяни обстріляли Херсон та область 60 разів, загинула 1 людина – ОВА

Станіслав ПогоріловЧетвер, 22 грудня 2022, 08:27
Росіяни обстріляли Херсон та область 60 разів, загинула 1 людина – ОВА
Ілюстративне фото ДСНС

Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив, що окупанти за добу відкривали вогонь по регіону 60 разів, через обстріли 1 людина загинула.

Джерело: Янушевич у Telegram

Пряма мова Янушевича: "Російські окупанти 60 разів обстріляли територію Херсонщини. Били з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків".

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Деталі: За його словами, під ворожим вогнем знову опинилися житлові квартали Херсона. росіяни атакували суднобудівний завод, приватні та багатоквартирні будинки.

Повідомляється, що через російські обстріли минулої доби 1 людина загинула, 6 жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Теми: Херсонська областьвійна
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