Россияне обстреляли Херсон и область 60 раз, погиб 1 человек - ОВА
Четверг, 22 декабря 2022, 08:27
Председатель Херсонской ОГА Ярослав Янушевич сообщил, что оккупанты за сутки открывали огонь по региону 60 раз, из-за обстрелов 1 человек погиб.
Источник: Янушевич в Telegram
Прямая речь Янушевича: "Российские оккупанты 60 раз обстреляли территорию Херсонщины. Били из артиллерии, РСЗО, минометов и танков".
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Детали: По его словам, под вражеским огнем снова оказались жилые кварталы Херсона. россияне атаковали судостроительный завод, частные и многоквартирные дома.
Сообщается, что из-за российских обстрелов за прошедшие сутки 1 человек погиб, 6 жителей Херсонщины получили ранения различной степени тяжести.