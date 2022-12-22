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Россияне обстреляли Херсон и область 60 раз, погиб 1 человек - ОВА

Станислав ПогориловЧетверг, 22 декабря 2022, 08:27
Россияне обстреляли Херсон и область 60 раз, погиб 1 человек - ОВА
Иллюстративное фото ГСЧС

Председатель Херсонской ОГА Ярослав Янушевич сообщил, что оккупанты за сутки открывали огонь по региону 60 раз, из-за обстрелов 1 человек погиб.

Источник: Янушевич в Telegram

Прямая речь Янушевича: "Российские оккупанты 60 раз обстреляли территорию Херсонщины. Били из артиллерии, РСЗО, минометов и танков".

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Детали: По его словам, под вражеским огнем снова оказались жилые кварталы Херсона. россияне атаковали судостроительный завод, частные и многоквартирные дома.

Сообщается, что из-за российских обстрелов за прошедшие сутки 1 человек погиб, 6 жителей Херсонщины получили ранения различной степени тяжести.

Темы: Херсонская областьвойна
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