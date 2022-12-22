Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне обстреляли Херсон и область 60 раз, погиб 1 человек - ОВА

Станислав ПогориловЧетверг, 22 декабря 2022, 09:27
Иллюстративное фото ГСЧС

Председатель Херсонской ОГА Ярослав Янушевич сообщил, что оккупанты за сутки открывали огонь по региону 60 раз, из-за обстрелов 1 человек погиб.

Источник: Янушевич в Telegram

Прямая речь Янушевича: "Российские оккупанты 60 раз обстреляли территорию Херсонщины. Били из артиллерии, РСЗО, минометов и танков".

Детали: По его словам, под вражеским огнем снова оказались жилые кварталы Херсона. россияне атаковали судостроительный завод, частные и многоквартирные дома.

Сообщается, что из-за российских обстрелов за прошедшие сутки 1 человек погиб, 6 жителей Херсонщины получили ранения различной степени тяжести.

ВИДЕО ДНЯ

Поддержите УП на Patreon

Темы: Херсонская областьвойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Россия перебросила в Беларусь зенитно-ракетные комплексы "Тор"

В феврале команда Зеленского представит мирный план – СМИ

Путин хочет снять с себя ответственность за затяжную войну в Украине – ISW

США впервые могут провести учения украинских военных на своей территории – СМИ

МИД Румынии недоволен принятым в Украине "евроинтеграционным" законом о нацменьшинствах

Сенат США одобрил бюджет с почти $45 млрд для Украины и союзников

Все новости...
Херсонская область
Склады боеприпасов оккупантов в Кадиевке детонировали более 20 часов – Генштаб ВСУ
На Херсонщине нашли массовое захоронение жертв российских оккупантов
Россияне вывезли похищенных пациентов психбольниц на Арабатскую стрелку – Сопротивление
Последние новости
09:27
Оккупанты обстреляли райбольницу на Харьковщине, ранены 4 работника - ОВА
09:06
Россия перебросила в Беларусь зенитно-ракетные комплексы "Тор"
08:45
Премьер Италии призвала выключать свет, чтобы почувствовать, как живут украинцы
08:39
Россияне 61 раз обстреляли Херсонщину: есть погибший и раненые
08:30
Подозреваемую в коррупции бывшего вице-президента Европарламента оставили в тюрьме до суда
08:20
ВСУ за сутки уничтожили более полутысячи оккупантов и 5 вражеских БПЛА
08:12
ЕС ждет от Украины изменения закона о КСУ, принятого вопреки рекомендациям "Венецианки"
08:07
Оккупанты убили 4 мирных жителей Донецкой области
07:36
Из-за больших потерь россияне обустроили госпиталь на базе отдыха в Бердянске – Генштаб
07:12
ВСУ отбили вражеские атаки возле 19 населенных пунктов – сводка
Все новости...