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У Росії сталася пожежа на авіаносці "Адмірал Кузнєцов"

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 22 грудня 2022, 11:26
"Адмірал Кузнєцов", фото Коммерсант

У російському Мурманську зайнявся авіанесучий крейсер "Адмірал Кузнєцов", який стоїть на ремонті.

Джерело: РИА Новости з посиланням на екстрені служби та голову Об'єднаної суднобудівної компанії Олексія Рахманова

Деталі: Екстрені служби повідомили, що на крейсері "Адмірал Кузнєцов", що стоїть на ремонтному заводі "Звездочка", сталася пожежа.

Голова Об'єднаної суднобудівної компанії Олексій Рахманов стверджує, що "маленьке займання" сталося під час ремонту. За його словами, збитків та постраждалих немає. Спрацювала пожежна система корабля та вогонь загасили.

Довідково: "Адмірал Кузнєцов" – єдиний авіаносний крейсер Військово-морського флоту Росії, флагман ВМФ і Північного флоту. У 2018 році під час спуску "Адмірала Кузнєцова" на воду сталася аварія. У 2019 році авіаносець спалахнув у ході ремонтних робіт. Завершення ремонту та передача до складу Військово-морського флоту РФ планується у 2024 році.

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Теми: Росіяфлотпожежа
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