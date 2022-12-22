У Росії сталася пожежа на авіаносці "Адмірал Кузнєцов"

У російському Мурманську зайнявся авіанесучий крейсер "Адмірал Кузнєцов", який стоїть на ремонті.

Джерело: РИА Новости з посиланням на екстрені служби та голову Об'єднаної суднобудівної компанії Олексія Рахманова

Деталі: Екстрені служби повідомили, що на крейсері "Адмірал Кузнєцов", що стоїть на ремонтному заводі "Звездочка", сталася пожежа.

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Голова Об'єднаної суднобудівної компанії Олексій Рахманов стверджує, що "маленьке займання" сталося під час ремонту. За його словами, збитків та постраждалих немає. Спрацювала пожежна система корабля та вогонь загасили.

Довідково: "Адмірал Кузнєцов" – єдиний авіаносний крейсер Військово-морського флоту Росії, флагман ВМФ і Північного флоту. У 2018 році під час спуску "Адмірала Кузнєцова" на воду сталася аварія. У 2019 році авіаносець спалахнув у ході ремонтних робіт. Завершення ремонту та передача до складу Військово-морського флоту РФ планується у 2024 році.