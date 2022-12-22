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В России произошел пожар на авианосце "Адмирал Кузнецов"

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 22 декабря 2022, 10:26
В России произошел пожар на авианосце Адмирал Кузнецов
"Адмирал Кузнецов", фото Коммерсант

В российском Мурманске загорелся авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", который стоит на ремонте.

Источник: РИА Новости со ссылкой на экстренные службы и главу Объединенной судостроительной компании Алексея Рахманова  

Детали: Экстренные службы сообщили, что на стоящем на ремонтном заводе "Звездочка" крейсере "Адмирал Кузнецов" произошел пожар.

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Глава Объединенной судостроительной компании Алексей Рахманов утверждает, что "маленькое возгорание" произошло во время ремонта. По его словам, ущерба и пострадавших нет. Сработала пожарная система корабля и огонь потушили.

Справка: "Адмирала Кузнецова" – единственный авианесущий крейсер Военно-морского флота России, флагман ВМФ и Северного флота. В 2018 году при спуске "Адмирала Кузнецова" на воду произошла авария. В 2019 году авианосец загорелся в ходе ремонтных работ. Завершение ремонта и передача в состав Военно-морского флота РФ планируется в 2024 года.

Темы: Росcияфлотпожар
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