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В России произошел пожар на авианосце "Адмирал Кузнецов"

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 22 декабря 2022, 11:26
"Адмирал Кузнецов", фото Коммерсант

В российском Мурманске загорелся авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", который стоит на ремонте.

Источник: РИА Новости со ссылкой на экстренные службы и главу Объединенной судостроительной компании Алексея Рахманова  

Детали: Экстренные службы сообщили, что на стоящем на ремонтном заводе "Звездочка" крейсере "Адмирал Кузнецов" произошел пожар.

Глава Объединенной судостроительной компании Алексей Рахманов утверждает, что "маленькое возгорание" произошло во время ремонта. По его словам, ущерба и пострадавших нет. Сработала пожарная система корабля и огонь потушили.

Справка: "Адмирала Кузнецова" – единственный авианесущий крейсер Военно-морского флота России, флагман ВМФ и Северного флота. В 2018 году при спуске "Адмирала Кузнецова" на воду произошла авария. В 2019 году авианосец загорелся в ходе ремонтных работ. Завершение ремонта и передача в состав Военно-морского флота РФ планируется в 2024 года.

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Темы: Росcияфлотпожар
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