РФ вдарила касетними боєприпасами по селу у Запорізькій області
Четвер, 22 грудня 2022, 11:29
Вранці 22 грудня російські військові завдали удару касетними боєприпасами по селу Комишуваха Запорізької області.
Джерело: сайт Комишуваської територіальної громади
Дослівно: "Російські окупанти завдали удару касетними боєприпасами по селищу Комишуваха. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки. Поранених немає".
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Деталі: Селищна рада просить жителів бути уважними і не чіпати залишки боєприпасів, а повідомити про них у поліцію або ДСНС.