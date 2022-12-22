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РФ вдарила касетними боєприпасами по селу у Запорізькій області

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 22 грудня 2022, 12:29
Касетний боєприпас, ілюстративне фото з Офісу генпрокурора

Вранці 22 грудня російські військові завдали удару касетними боєприпасами по селу Комишуваха Запорізької області.

Джерело: сайт Комишуваської територіальної громади 

Дослівно: "Російські окупанти завдали удару касетними боєприпасами по селищу Комишуваха. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки. Поранених немає". 

Деталі: Селищна рада просить жителів бути уважними і не чіпати залишки боєприпасів, а повідомити про них у поліцію або ДСНС.

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Теми: Запорізька областьвоєнні злочинивійназброя
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