РФ ударила кассетными боеприпасами по селу в Запорожской области
Четверг, 22 декабря 2022, 12:29
Утром 22 декабря российские военные нанесли удар кассетными боеприпасами по селу Камышеваха Запорожской области.
Источник: сайт Камышеваской территориальной общины
Дословно: "Российские оккупанты нанесли удар кассетными боеприпасами по селу Камышеваха. В результате обстрела повреждены жилые дома. Раненых нет".
Детали: Сельсовет просит жителей быть внимательными и не трогать остатки боеприпасов, а сообщить о них в полицию или ГСЧС.
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