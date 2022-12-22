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РФ ударила кассетными боеприпасами по селу в Запорожской области

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 22 декабря 2022, 12:29
Кассетный боеприпас, иллюстративный фото последствий из Офиса генпрокурора

Утром 22 декабря российские военные нанесли удар кассетными боеприпасами по селу Камышеваха Запорожской области.

Источник: сайт Камышеваской территориальной общины

Дословно: "Российские оккупанты нанесли удар кассетными боеприпасами по селу Камышеваха. В результате обстрела повреждены жилые дома. Раненых нет".

Детали: Сельсовет просит жителей быть внимательными и не трогать остатки боеприпасов, а сообщить о них в полицию или ГСЧС.

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Темы: Запорожская областьвоенные преступлениявойнаоружие
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