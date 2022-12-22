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МЗС РФ знову погрожує Греції через плани надати ППО Україні

"Європейська правда"Четвер, 22 грудня 2022, 13:51

Офіційна речниця МЗС Росії Марія Захарова повторила погрозу на адресу Греції про наслідки в разі передачі Україні систем протиповітряної оборони С-300. 

Про це Захарова заявила на брифінгу в четвер, її цитує "Газета.ru".

"Усю спрямовану Києву військову техніку буде своєчасно відстежено… і розглянуто як законну мету для ураження. Поки ще не пізно - можна відмовитися від небезпечних задумів. Ще раз попереджаємо грецьке керівництво про відповідальність", - сказала вона.

Раніше Захарова заявила, що всю військову техніку, яку Греція спрямує в Україну, буде "знищено", а можливі поставки таких озброєнь вона назвала "грубим порушенням" домовленостей Москви й Афін та пригрозила наслідками.

16 грудня міністр оборони Греції Ніколаос Панайотопулос заявив, що Афіни можуть передати Україні зенітно-ракетні комплекси С-300 в разі, якщо Сполучені Штати розмістять замість них на Криті свої ЗРК Patriot.

Ще у вересні грецький прем’єр Кіріакос Міцотакіс стверджував, що Греція не має наміру відправляти в Україну зенітно-ракетні комплекси С-300 російського виробництва, оскільки не хоче послаблювати власну оборону.

Читайте також: С-300 з Греції допоможе Україні. Якщо для греків людяність та свобода мають значення.

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Теми: РосіяГреціяУкраїназброя
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