МЗС РФ знову погрожує Греції через плани надати ППО Україні

Офіційна речниця МЗС Росії Марія Захарова повторила погрозу на адресу Греції про наслідки в разі передачі Україні систем протиповітряної оборони С-300.

Про це Захарова заявила на брифінгу в четвер, її цитує "Газета.ru".

"Усю спрямовану Києву військову техніку буде своєчасно відстежено… і розглянуто як законну мету для ураження. Поки ще не пізно - можна відмовитися від небезпечних задумів. Ще раз попереджаємо грецьке керівництво про відповідальність", - сказала вона.

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Раніше Захарова заявила, що всю військову техніку, яку Греція спрямує в Україну, буде "знищено", а можливі поставки таких озброєнь вона назвала "грубим порушенням" домовленостей Москви й Афін та пригрозила наслідками.

16 грудня міністр оборони Греції Ніколаос Панайотопулос заявив, що Афіни можуть передати Україні зенітно-ракетні комплекси С-300 в разі, якщо Сполучені Штати розмістять замість них на Криті свої ЗРК Patriot.

Ще у вересні грецький прем’єр Кіріакос Міцотакіс стверджував, що Греція не має наміру відправляти в Україну зенітно-ракетні комплекси С-300 російського виробництва, оскільки не хоче послаблювати власну оборону.

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