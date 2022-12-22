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МИД РФ снова угрожает Греции из-за планов предоставить ПВО Украине

"Европейская правда"Четверг, 22 декабря 2022, 13:51

Официальный спикер МИД России Мария Захарова повторила угрозу в адрес Греции о последствиях в случае передачи Украине систем противовоздушной обороны С-300.

Об этом Захарова заявила на брифинге в четверг, ее цитирует "Газета.ru".

"Вся направляемая Киеву военная техника будет своевременно отслежена... и рассмотрена как законная цель для поражения. Пока еще не поздно - можно отказаться от опасных замыслов. Еще раз предупреждаем греческое руководство об ответственности", - сказала она.

Ранее Захарова заявила, что вся военная техника, которую Греция направит в Украину, будет "уничтожена", а возможные поставки таких вооружений она назвала "грубым нарушением" договоренностей Москвы и Афин и пригрозила последствиями.

16 декабря министр обороны Греции Николаос Панайотопулос заявил, что Афины могут передать Украине зенитно-ракетные комплексы С-300 в случае, если Соединенные Штаты разместят вместо них на Крите свои ЗРК Patriot.

Еще в сентябре греческий премьер Кириакос Мицотакис утверждал, что Греция не намерена отправлять в Украину зенитно-ракетные комплексы С-300 российского производства, поскольку не хочет ослаблять собственную оборону.

Читайте также: С-300 из Греции поможет Украине. Если для греков человечность и свобода имеют значение.

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Темы: РосcияГрецияУкраинаоружие
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