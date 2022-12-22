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Повітряні сили уточнили, за який час фахівці ЗСУ можуть опанувати ЗРК Patriot

Валентина РоманенкоЧетвер, 22 грудня 2022, 13:53
Юрій Ігнат. фото Повітряних сил

Українські військові можуть протягом кількох місяців опанувати зенітні ракетні комплекси Patriot, які нададуть Україні США.

Джерело: речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону 22 грудня, міністр оборони Олексій Резніков у Twitter

Пряма мова: "В умовах мирного часу - це  певний процес, наші партнери ставляться до цього дуже серйозно, все має відбуватися чітко по правилах. Але на сьогоднішній день, в умовах, в яких опинилася Україна, я думаю, що буде прискорено процес, можливо, до кількох місяців.

Маємо приклад - Iris-T та NASAMS. Навчання наших зенітних ракетних фахівців, які поїхали за кордон тривало всього кілька тижнів. Вони приїхали, опанували ці комплекси й успішно виконують завдання в Україні. Ми бачимо, що є в них чимало успіхів: збитих російських і ракет, і "Шахедів".

Деталі: Крім того, міністр оборони Олексій Резніков у телефонній розмові з американським колегою Ллойдом Остіном запевнив, що українці швидко освоять Patriot.

Пряма мова: "Вдячний за черговий пакет допомоги в галузі безпеки, особливо за нові можливості для захисту нашого неба від жорстоких атак Росії. Українські ПАТРІОТичні солдати швидко освоять ці системи. Вони довели свої навички багато разів.

Довідково: Відомо, що у новий пакет американської допомоги Україні ввійде батарея ЗРК Patriot з ракетами. Наразі США не уточнюють, яку з версій Patriot передадуть Україні – PAC2 чи більш нову PAC3 з ракетами MSE. Різниця між версіями полягає у ефективності знищення балістичних ракет на різних дальностях.

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Стандартно до батареї Patriot входить командний пункт, машини забезпечення та зв'язку, радар та 8 пускових установок. Кожна пускова має до 4 ракет PAC2 або до 16 ракет MSE. Дальність ураження – від 40 до 160 км, в залежності від типу ракет, які використовуватимуться.

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Теми: ППОПовітряні сили ЗСУвійна
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