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Повітряні сили уточнили, за який час фахівці ЗСУ можуть опанувати ЗРК Patriot

Валентина РоманенкоЧетвер, 22 грудня 2022, 12:53
Повітряні сили уточнили, за який час фахівці ЗСУ можуть опанувати ЗРК Patriot
Юрій Ігнат. фото Повітряних сил

Українські військові можуть протягом кількох місяців опанувати зенітні ракетні комплекси Patriot, які нададуть Україні США.

Джерело: речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону 22 грудня, міністр оборони Олексій Резніков у Twitter

Пряма мова: "В умовах мирного часу - це  певний процес, наші партнери ставляться до цього дуже серйозно, все має відбуватися чітко по правилах. Але на сьогоднішній день, в умовах, в яких опинилася Україна, я думаю, що буде прискорено процес, можливо, до кількох місяців.

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Маємо приклад - Iris-T та NASAMS. Навчання наших зенітних ракетних фахівців, які поїхали за кордон тривало всього кілька тижнів. Вони приїхали, опанували ці комплекси й успішно виконують завдання в Україні. Ми бачимо, що є в них чимало успіхів: збитих російських і ракет, і "Шахедів".

Деталі: Крім того, міністр оборони Олексій Резніков у телефонній розмові з американським колегою Ллойдом Остіном запевнив, що українці швидко освоять Patriot.

Пряма мова: "Вдячний за черговий пакет допомоги в галузі безпеки, особливо за нові можливості для захисту нашого неба від жорстоких атак Росії. Українські ПАТРІОТичні солдати швидко освоять ці системи. Вони довели свої навички багато разів.

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Довідково: Відомо, що у новий пакет американської допомоги Україні ввійде батарея ЗРК Patriot з ракетами. Наразі США не уточнюють, яку з версій Patriot передадуть Україні – PAC2 чи більш нову PAC3 з ракетами MSE. Різниця між версіями полягає у ефективності знищення балістичних ракет на різних дальностях.

Стандартно до батареї Patriot входить командний пункт, машини забезпечення та зв'язку, радар та 8 пускових установок. Кожна пускова має до 4 ракет PAC2 або до 16 ракет MSE. Дальність ураження – від 40 до 160 км, в залежності від типу ракет, які використовуватимуться.

Теми: ППОПовітряні сили ЗСУвійна
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