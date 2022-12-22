Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Воздушные силы уточнили, за какое время специалисты ВСУ могут овладеть ЗРК Patriot

Валентина РоманенкоЧетверг, 22 декабря 2022, 12:53
Воздушные силы уточнили, за какое время специалисты ВСУ могут овладеть ЗРК Patriot
Юрий Игнат. фото Воздушных сил

Украинские военные могут в течение нескольких месяцев овладеть управлением зенитными ракетными комплексами Patriot, которые предоставят Украине США.

Источник: спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона 22 декабря, министр обороны Алексей Резников в Twitter

Прямая речь: "В условиях мирного времени - это определенный процесс, наши партнеры относятся к этому очень серьезно, все должно происходить четко по правилам. Но на сегодняшний день, в условиях, в которых оказалась Украина, я думаю, что будет ускорен процесс, возможно, до нескольких месяцев.

Реклама:

Есть пример - Iris-T и NASAMS. Обучение наших зенитных ракетных специалистов, которые поехали за границу, длилось всего несколько недель. Они приехали, освоили эти комплексы и успешно выполняют задачи в Украине. Мы видим, что есть у них немалые успехи: сбитые российские и ракеты, и "Шахеды".

Детали: Кроме того, министр обороны Алексей Резников в телефонном разговоре с американским коллегой Ллойдом Остином заверил, что украинцы быстро освоят Patriot.

Прямая речь: "Благодарен за очередной пакет помощи в области безопасности, особенно за новые возможности для защиты нашего неба от жестоких атак России. Украинские ПАТРИОТичные солдаты быстро освоят эти системы. Они доказали свои навыки много раз.

ВИДЕО ДНЯ

Справка: Известно, что в новый пакет американской помощи Украине войдет батарея ЗРК Patriot с ракетами. Сейчас США не уточняют, какую из версий Patriot передадут Украине - PAC2 или более новую PAC3 с ракетами MSE. Разница между версиями заключается в эффективности уничтожения баллистических ракет на разных дальностях.

Стандартно в батарею Patriot входит командный пункт, машины обеспечения и связи, радар и 8 пусковых установок. Каждая пусковая имеет до 4 ракет PAC2 или до 16 ракет MSE. Дальность поражения - от 40 до 160 км, в зависимости от типа ракет, которые будут использоваться.

Темы: ПВОВоздушные силы ВСУвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
ПВО
Над Киевом ПВО уничтожила более 20 вражеских целей – КГВА
В Киеве и области работала ПВО
На Черкасщине работала ПВО
Последние новости
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
обновляетсяВ Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
Все новости...
Реклама: