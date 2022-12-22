Воздушные силы уточнили, за какое время специалисты ВСУ могут овладеть ЗРК Patriot

Украинские военные могут в течение нескольких месяцев овладеть управлением зенитными ракетными комплексами Patriot, которые предоставят Украине США.

Источник: спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона 22 декабря, министр обороны Алексей Резников в Twitter

Прямая речь: "В условиях мирного времени - это определенный процесс, наши партнеры относятся к этому очень серьезно, все должно происходить четко по правилам. Но на сегодняшний день, в условиях, в которых оказалась Украина, я думаю, что будет ускорен процесс, возможно, до нескольких месяцев.

Есть пример - Iris-T и NASAMS. Обучение наших зенитных ракетных специалистов, которые поехали за границу, длилось всего несколько недель. Они приехали, освоили эти комплексы и успешно выполняют задачи в Украине. Мы видим, что есть у них немалые успехи: сбитые российские и ракеты, и "Шахеды".

Детали: Кроме того, министр обороны Алексей Резников в телефонном разговоре с американским коллегой Ллойдом Остином заверил, что украинцы быстро освоят Patriot.

Прямая речь: "Благодарен за очередной пакет помощи в области безопасности, особенно за новые возможности для защиты нашего неба от жестоких атак России. Украинские ПАТРИОТичные солдаты быстро освоят эти системы. Они доказали свои навыки много раз.

Справка: Известно, что в новый пакет американской помощи Украине войдет батарея ЗРК Patriot с ракетами. Сейчас США не уточняют, какую из версий Patriot передадут Украине - PAC2 или более новую PAC3 с ракетами MSE. Разница между версиями заключается в эффективности уничтожения баллистических ракет на разных дальностях.

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Стандартно в батарею Patriot входит командный пункт, машины обеспечения и связи, радар и 8 пусковых установок. Каждая пусковая имеет до 4 ракет PAC2 или до 16 ракет MSE. Дальность поражения - от 40 до 160 км, в зависимости от типа ракет, которые будут использоваться.