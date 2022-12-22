Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Екснардепу 5-х скликань оголосили підозру в посяганні на цілісність України

Валентина РоманенкоЧетвер, 22 грудня 2022, 14:03
Дмитро Святаш. фото з Вікіпедії

Правоохоронці повідомили екснародному депутату, бізнесмену Дмитру Святашу про підозру у посяганні на територіальну цілісність України.

Джерело: Київська міська прокуратура, столична поліція, співрозмовники УП в правоохоронних органах

Дослівно поліція: "Слідчі слідчого управління поліції Києва спільно зі співробітниками Служби безпеки України за процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрили 51-річного уродженця Харкова, колишнього народного депутата України та бізнесмена, який публікував на своїй сторінці у соціальній мережі заклики з метою зміни державного кордону України та виправдовував військову агресію РФ проти нашої країни".

Деталі: За даними джерел УП, йдеться про народного депутата України IV-VIII скликань Дмитра Святаша.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

За даними слідства, колишній народний обранець у серпні 2022 року на своїй офіційній сторінці у соціальній мережі опублікував пост із публічними закликами до підтримки військової агресії РФ проти України, звеличуванням держави-агресора та її дій з окупації територій України.

У дописі він стверджував, що українське населення на захоплених територіях позитивно ставиться до окупантів, повторював російську пропаганду про нібито забезпечення мешканців системною гуманітарною допомогою, відновлення зруйнованих населених пунктів та впровадження російських стандартів соціального забезпечення, вказують у прокуратурі.

ВІДЕО ДНЯ

Крім того, екснардеп переконував мешканців тимчасово окупованих територій Херсонської, Запорізької та Харківської областей у можливості отримати списання кредитних боргів. Для цього їм необхідно "проявити свою громадянську позицію" та отримати російські паспорти.

За наявними даними Святаш переховується на території Росії. Він перебуває в міждержавному розшуку.

Прокуратура нагадує, що раніше екснародному депутату було повідомлено про підозру за фактом незаконного відчуження понад 200 об’єктів нерухомості та корпоративних прав трьох товариств з метою подальшої легалізації цього майна.

У межах кримінального провадження у серпні 2022 року за клопотанням Київської міської прокуратури активи колишнього народного депутата України вартістю 600 млн грн було заарештовано та передано в управління АРМА.

Підтримайте УП на Patreon

Теми: прокуратураполіціяСБУвійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

У Кремлі пояснили слова Путіна про швидке завершення війни

фотоУ центрі Мелітополя підірвали авто з колаборантом – мер

відеоЗеленський повернувся до Києва: опублікував відео зі свого кабінету

відеоРосія перекинула в Білорусь зенітно-ракетні комплекси "Тор"

У лютому команда Зеленського представить мирний план – ЗМІ

Путін хоче зняти з себе відповідальність за затяжну війну в Україні – ISW

Усі новини...
прокуратура
У Львові знайшли склад крадених запчастин до МіГів
СБУ затримала "керівницю ВДА", яка допомогла РФ з псевдореферендумом
14 років за ґратами проведе агент РФ, який фотографував військові об’єкти Краматорська
Останні новини
14:15
У Росії планують придумати новий підручник з історії вже до початку лютого
14:12
Мережа АЗС Ukrnafta припинила приймати паливні талони "Авіас": причина
14:12
Ще в одній області Росії заборонили літати безпілотникам і приватним літакам
14:11
"Комітет 6 січня" опублікував фінальний звіт: рекомендує заборонити Трампу обіймати будь-які посади
13:50
Шмигаль запропонував Південній Кореї розпочати виробництво електрокарів в Україні
13:30
На фронті загинув актор Олександр Снігуровський
13:18
фото Росіяни вранці обстріляли Херсон: 2 загиблих
13:15
Курс валют на 23 грудня: гривня майже незмінна в касах банків
13:07
відеоРосійські окупанти зносять драмтеатр у Маріуполі, в якому вбили кілька сотень людей
13:05
Російські авіаперевізники хочуть викупити у лізингодавців літаки, що застрягли в РФ через санкції – ЗМІ
Усі новини...