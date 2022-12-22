Екснардепу 5-х скликань оголосили підозру в посяганні на цілісність України

Правоохоронці повідомили екснародному депутату, бізнесмену Дмитру Святашу про підозру у посяганні на територіальну цілісність України.

Джерело: Київська міська прокуратура, столична поліція, співрозмовники УП в правоохоронних органах

Дослівно поліція: "Слідчі слідчого управління поліції Києва спільно зі співробітниками Служби безпеки України за процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрили 51-річного уродженця Харкова, колишнього народного депутата України та бізнесмена, який публікував на своїй сторінці у соціальній мережі заклики з метою зміни державного кордону України та виправдовував військову агресію РФ проти нашої країни".

Деталі: За даними джерел УП, йдеться про народного депутата України IV-VIII скликань Дмитра Святаша.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

За даними слідства, колишній народний обранець у серпні 2022 року на своїй офіційній сторінці у соціальній мережі опублікував пост із публічними закликами до підтримки військової агресії РФ проти України, звеличуванням держави-агресора та її дій з окупації територій України.

У дописі він стверджував, що українське населення на захоплених територіях позитивно ставиться до окупантів, повторював російську пропаганду про нібито забезпечення мешканців системною гуманітарною допомогою, відновлення зруйнованих населених пунктів та впровадження російських стандартів соціального забезпечення, вказують у прокуратурі.

ВІДЕО ДНЯ

Крім того, екснардеп переконував мешканців тимчасово окупованих територій Херсонської, Запорізької та Харківської областей у можливості отримати списання кредитних боргів. Для цього їм необхідно "проявити свою громадянську позицію" та отримати російські паспорти.

За наявними даними Святаш переховується на території Росії. Він перебуває в міждержавному розшуку.

Прокуратура нагадує, що раніше екснародному депутату було повідомлено про підозру за фактом незаконного відчуження понад 200 об’єктів нерухомості та корпоративних прав трьох товариств з метою подальшої легалізації цього майна.

У межах кримінального провадження у серпні 2022 року за клопотанням Київської міської прокуратури активи колишнього народного депутата України вартістю 600 млн грн було заарештовано та передано в управління АРМА.