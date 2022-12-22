Экс-нардепу 5-ти созывов объявлено подозрение в посягательстве на целостность Украины

Правоохранители сообщили экс-народному депутату, бизнесмену Дмитрию Святашу о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Источник: Киевская городская прокуратура, столичная полиция, собеседники УП в правоохранительных органах

Дословно полиция: "Следователи следственного управления полиции Киева совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры разоблачили 51-летнего уроженца Харькова, бывшего народного депутата Украины и бизнесмена, который публиковал на своей странице в социальной сети призывы с целью изменения государственной границы Украины и оправдывал военную агрессию РФ против нашей страны".

Детали: По данным источников УП, речь идет о народном депутате Украины IV-VIII созывов Дмитрии Святаше.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

По данным следствия, бывший народный избранник в августе 2022 года на своей официальной странице в социальной сети опубликовал пост с публичными призывами к поддержке военной агрессии РФ против Украины, возвеличиванием государства-агрессора и его действий по оккупации территорий Украины.

В заметке он утверждал, что украинское население на захваченных территориях положительно относится к оккупантам, повторял российскую пропаганду о якобы обеспечении жителей системной гуманитарной помощью, восстановлении разрушенных населенных пунктов и внедрении российских стандартов социального обеспечения, указывают в прокуратуре.

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Кроме того, экс-нардеп убеждал жителей временно оккупированных территорий Херсонской, Запорожской и Харьковской областей в возможности получить списание кредитных долгов. Для этого им необходимо "проявить свою гражданскую позицию" и получить российские паспорта.

По имеющимся данным Святаш скрывается на территории России. Он находится в межгосударственном розыске.

Прокуратура напоминает, что ранее экс-народному депутату было сообщено о подозрении по факту незаконного отчуждения более 200 объектов недвижимости и корпоративных прав трех обществ с целью дальнейшей легализации этого имущества.

В рамках уголовного производства в августе 2022 года по ходатайству Киевской городской прокуратуры активы бывшего народного депутата Украины стоимостью 600 млн грн были арестованы и переданы в управление АРМА.