РФ іноді влаштовує фальшиві "обміни" для українських полонених – Лубінець

Росіяни іноді вивозять полонених українців нібито для обміну, а потім повертають їх назад, стверджуючи, що Україна відмовилась їх міняти.

Джерело: Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в Telegram

Пряма мова: Представник Уповноваженого розповів, що українських полонених часом навмисно вивозять нібито на обмін, а потім повертають у колонію й кажуть, що Україна відмовляється їх міняти. Ми розглядаємо це як різновид тортур".

Деталі: Лубінець наголосив, що українська сторона не відмовилася від жодної людини, запропонованої російською стороною на обмін.