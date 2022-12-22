Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

РФ іноді влаштовує фальшиві "обміни" для українських полонених – Лубінець

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 22 грудня 2022, 13:30
РФ іноді влаштовує фальшиві обміни для українських полонених – Лубінець
ФОТО ДМИТРА ЛУБІНЦЯ УКРІНФОРМ

Росіяни іноді вивозять полонених українців нібито для обміну, а потім повертають їх назад, стверджуючи, що Україна відмовилась їх міняти. 

Джерело: Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в Telegram

Пряма мова: Представник Уповноваженого розповів, що українських полонених часом навмисно вивозять нібито на обмін, а потім повертають у колонію й кажуть, що Україна відмовляється їх міняти. Ми розглядаємо це як різновид тортур". 

Реклама:

Деталі: Лубінець наголосив, що українська сторона не відмовилася від жодної людини, запропонованої російською стороною на обмін.

Теми: обмінРосіяполонені
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
обмін
У Кабміні заперечили, що ліквідовуватимуть посаду уповноваженого з питань зниклих безвісти
Кабмін ліквідує Офіс уповноваженого з питань зниклих безвісти
Додому повернули тіла 44 полеглих захисників
Останні новини
03:31
оновленоРосіяни запустили "Шахеди": під ударом Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішне випробування твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
Усі новини...
Реклама: