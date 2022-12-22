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РФ іноді влаштовує фальшиві "обміни" для українських полонених – Лубінець

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 22 грудня 2022, 14:30
ФОТО ДМИТРА ЛУБІНЦЯ З FACEBOOK

Росіяни іноді вивозять полонених українців нібито для обміну, а потім повертають їх назад, стверджуючи, що Україна відмовилась їх міняти. 

Джерело: Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в Telegram

Пряма мова: Представник Уповноваженого розповів, що українських полонених часом навмисно вивозять нібито на обмін, а потім повертають у колонію й кажуть, що Україна відмовляється їх міняти. Ми розглядаємо це як різновид тортур". 

Деталі: Лубінець наголосив, що українська сторона не відмовилася від жодної людини, запропонованої російською стороною на обмін.

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Теми: обмінРосіяполонені
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