РФ іноді влаштовує фальшиві "обміни" для українських полонених – Лубінець
Четвер, 22 грудня 2022, 14:30
Росіяни іноді вивозять полонених українців нібито для обміну, а потім повертають їх назад, стверджуючи, що Україна відмовилась їх міняти.
Джерело: Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в Telegram
Пряма мова: Представник Уповноваженого розповів, що українських полонених часом навмисно вивозять нібито на обмін, а потім повертають у колонію й кажуть, що Україна відмовляється їх міняти. Ми розглядаємо це як різновид тортур".
Деталі: Лубінець наголосив, що українська сторона не відмовилася від жодної людини, запропонованої російською стороною на обмін.
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