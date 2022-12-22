РФ иногда устраивает фальшивые "обмены" для украинских пленных – Лубинец

Россияне иногда вывозят пленных украинцев якобы для обмена, а потом возвращают их обратно, утверждая, что Украина отказалась их менять.

Источник: Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram

Прямая речь: "Представитель Уполномоченного рассказал, что украинских пленных порой намеренно вывозят якобы на обмен, а затем возвращают в колонию и говорят, что Украина отказывается их менять. Мы рассматриваем это как разновидность пыток".

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Детали: Лубинец отметил, что украинская сторона не отказалась ни от одного человека, предложенного российской стороной на обмен.