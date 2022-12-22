Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

РФ иногда устраивает фальшивые "обмены" для украинских пленных – Лубинец

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 22 декабря 2022, 14:30
ФОТО ДМИТРИЯ ЛУБИНЦА ИЗ FACEBOOK

Россияне иногда вывозят пленных украинцев якобы для обмена, а потом возвращают их обратно, утверждая, что Украина отказалась их менять. 

Источник: Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram

Прямая речь: "Представитель Уполномоченного рассказал, что украинских пленных порой намеренно вывозят якобы на обмен, а затем возвращают в колонию и говорят, что Украина отказывается их менять. Мы рассматриваем это как разновидность пыток". 

Детали: Лубинец отметил, что украинская сторона не отказалась ни от одного человека, предложенного российской стороной на обмен.

ВИДЕО ДНЯ

Поддержите УП на Patreon

Темы: обменРосcияпленные
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Труханова допрашивает НАБУ – СМИ

В Кремле объяснили слова Путина о скором завершении войны

фотоВ центре Мелитополя взорвали авто с коллаборантом – мэр

видеоЗеленский вернулся в Киев: опубликовал видео из своего кабинета

видеоРоссия перебросила в Беларусь зенитно-ракетные комплексы "Тор"

В феврале команда Зеленского представит мирный план – СМИ

Все новости...
обмен
Для обмена Медведчука меняли законодательство - нардеп
Во время обмена Украина выдала России священника УПЦ МП – разведка
Кремль обменял американскую баскетболистку Грайнер на россиянина Бута, осужденного в США
Последние новости
14:26
фотоИзраильские ученые заявили, что нашли гробницу "повитухи Иисуса"
14:23
Евгений Малолетка стал фотографом года по версии The Guardian
14:15
Война и захват Украины: в России начинают переписывать учебник по истории
14:12
Сеть АЗС Ukrnafta перестала принимать топливные талоны "Авиас"
14:12
Еще в одной области России запретили летать беспилотникам и частным самолетам
14:11
"Комитет 6 января" опубликовал финальный отчет: рекомендует запретить Трампу занимать любые должности
13:50
Шмыгаль предложил Южной Корее начать производство электрокаров в Украине
13:30
На фронте погиб актер Александр Снигуровский
13:18
фотоРоссияне утром обстреляли Херсон: 2 погибших
13:15
Курс валют на 23 декабря: гривня почти неизменна в кассах банков
Все новости...